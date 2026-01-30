Más Información

Caen 11 criminales de alto nivel en el Edomex; Lucio, "El Señor del sombrero" y Enrique "N" de la policía municipal de Tultitlán, entre ellos

Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa

"Los puentes siempre son mejor que los muros", dice Sheinbaum desde la frontera en Tijuana; destaca diálogo con EU

Marcial Maciel, a 18 años de su muerte en total impunidad; la "violencia espiritual" ejercida por el abuso sexual infantil

Expareja de "La Tuta" busca registrar nombre del narcotraficante ante el IMPI; será usado en películas, libros y diversos artículos

Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

Eugenio Martínez Enríquez, embajador de en México, condenó la orden del mandatario estadounidense de imponer aranceles a quien suministre petróleo a la isla.

En un mensaje en sus redes sociales, el dijo que "con vulgares mentiras", Estados Unidos pretende justificar "una decisión cruel e ilegal contra el pueblo cubano".

Estos, dijo Martínez Enríquez, al intentar impedir, mediante amenazas y medidas de coerción económica, que llegue una gota de petróleo a Cuba.

"No debe permitirse semejante atropello", indicó.

"La ambición de los neo anexionistas de Miami sobre Cuba no tiene límites ni les importa que por su apetito político el pueblo cubano sufra carencias por las injustas medidas de coerción que promueven y aplican", agregó.

Indicó que perseguir y castigar a quienes legítimamente comercian con Cuba, "define exactamente la catadura de los políticos de origen cubano que quieren recuperar el poder en Cuba, que el pueblo y la Revolución les arrebató"

"Que no confundan los efectos de su embriaguez con la realidad", expresó.

