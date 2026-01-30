Más Información

Mexicanos y diputados de Morena rechazaron la orden que firmó el mandatario estadounidense de imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen a Cuba.

El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba rechazó "presiones imperiales" contra la isla y , y la Unidad Comunista denunció acciones de de Estados Unidos "más agresivas y descaradas".

Indicaron que como lo ha dicho la presidenta , la entrega de petróleo a Cuba es una "decisión soberana" que se hará de acuerdo a los contratos de Pemex.

"Llamamos al pueblo a respaldar, sin vacilaciones, las acciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y le instamos para que aplique una mayor firmeza en materia de política internacional y en especial a respaldar la determinación de continuar con el envío de combustible a Cuba", indicó la Unidad Comunista.

Dolores Padierna, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, expresó que "esto no es política exterior: es imperialismo en estado puro".

"Es una agresión de guerra comercial que pretende castigar a países soberanos y convertir el hambre y la energía en armas de presión.

"Son medidas inhumanas, ilegales y coercitivas, diseñadas para asfixiar a un pueblo entero y forzar alineamientos geopolíticos", dijo.

nro/apr

