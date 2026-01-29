La Habana. El presidente de la agencia estatal cubana Prensa Latina, Jorge Legañoa, acusó este jueves al gobierno de Estados Unidos de tratar de buscar un "genocidio" con su decisión de imponer aranceles a quien venda o suministre petróleo a la isla.

El comentario, emitido en una sección especial del noticiero nocturno de la televisión estatal cubana, es la primera reacción desde la isla a la medida estadounidense. El Gobierno aún no se ha pronunciado oficialmente.

"¿Qué se busca? Se busca un genocidio del pueblo cubano y, de materializarse por los aranceles, el efecto sería paralizar la generación eléctrica, el transporte, la producción industrial, la producción agrícola, la disponibilidad de los servicios de salud, el abasto de agua,... en resumen, toda las esferas de la vida, la asfixia del Gobierno estadounidense", argumentó.

Lee también Trump impondrá aranceles a países que suministren petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

El periodista oficialista negó además todas las afirmaciones contenidas en el decreto presidencial para justificar la decisión de calificar a Cuba como de un peligro para la seguridad nacional y, en consecuencia, aplicar medidas.

"Cuba no es una amenaza para seguridad nacional y nunca lo ha sido", afirmó Legañoa subrayando que la isla garantiza la "seguridad" en la frontera sur de Estados Unidos, que coopera con su vecino en ese ámbito y que no promueve el terrorismo.

Negó asimismo que en el territorio nacional haya "instalaciones de la inteligencia" de Rusia o "cualquier otro país" y que Cuba dé "refugio" a organizaciones terroristas o que el gobierno estadounidense considera terroristas.

También calificó de mentira que en la isla se persiga o torture a opositores políticos.

La nueva medida de Estados Unidos contra Cuba, concluyó, es un "acto de agresión", "otro zarpazo del imperio".

Estados Unidos anunció este jueves el decreto presidencial tras semanas de advertencias luego de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero y forzado el cierre del suministro de petróleo venezolano a La Habana, cuando Caracas había sido hasta entonces su principal proveedor.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró tras el anuncio que "Cuba no podrá sobrevivir" sin petróleo.

Lee también Embajadas y empresas en Cuba revisan planes de evacuación ante la presión de EU; "es nuestra responsabilidad preparar escenarios"

Los desencuentros entre Estados Unidos y Cuba se remontan al triunfo de la revolución en la isla en 1959, que contrarió a Washington políticamente, en el contexto de confrontación de la Guerra Fría, y económicamente, por la oleada de nacionalizaciones que supuso.

La relación bilateral desde entonces ha experimentado recurrentes escaladas de tensión, entre las que destacan la invasión de Bahía de Cochinos (1961), la crisis de los misiles (1962), el éxodo migratorio masivo del Mariel (1980) y el derribo de las avionetas de 'Hermanos al rescate' (1996).

La situación actual se posiciona como de las más tensas entre ambos países, a juicio de los expertos, que destacan tanto la actual asertividad de Washington, que no descarta la opción militar, como la crisis total en la que se encuentra Cuba, la peor en décadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa