Salinas acuerda pagar más de 32 mmdp por impuestos; adelanta 10 mil millones y le restan 18 pagos

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Trump pondrá aranceles a quienes den petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

Sergio Torres Félix, diputado de MC baleado en Culiacán, es trasladado a un hospital de alta especialidad; continúa delicado

Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

Destitución en el CIDE; juzgado niega suspensión provisional a Romero Tellaeche

Arturo Ávila afirma que "Grandeza", libro de AMLO, le costó 100 pesos; entrega ejemplares a opositores

FGR investiga asalto a equipo de producción de la Segob por grupo armado en San Luis Potosí; recuperan cámaras

Concluye periodo de Vania Pérez como presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción; “fuimos incómodos”, asegura

VIDEO: Nueva grabación muestra altercado entre ICE y Alex Pretti días antes de su muerte; agentes lo sometieron en Minneapolis

Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela; anuncio llega tras conversar con Delcy Rodríguez

La Habana. El presidente de la agencia estatal cubana Prensa Latina, Jorge Legañoa, acusó este jueves al gobierno de de tratar de buscar un "genocidio" con su decisión de imponer aranceles a quien venda o suministre petróleo a la isla.

El comentario, emitido en una sección especial del noticiero nocturno de la , es la primera reacción desde la isla a la medida estadounidense. El Gobierno aún no se ha pronunciado oficialmente.

"¿Qué se busca? Se busca un genocidio del pueblo cubano y, de materializarse por los aranceles, el efecto sería paralizar la generación eléctrica, el transporte, la producción industrial, la producción agrícola, la disponibilidad de los servicios de salud, el abasto de agua,... en resumen, toda las esferas de la vida, la asfixia del Gobierno estadounidense", argumentó.

El periodista oficialista negó además todas las afirmaciones contenidas en el decreto presidencial para justificar la decisión de calificar a Cuba como de un peligro para la seguridad nacional y, en consecuencia, aplicar medidas.

"Cuba no es una amenaza para seguridad nacional y nunca lo ha sido", afirmó Legañoa subrayando que la isla garantiza la "seguridad" en la frontera sur de Estados Unidos, que coopera con su vecino en ese ámbito y que no promueve el terrorismo.

Negó asimismo que en el territorio nacional haya "instalaciones de la inteligencia" de Rusia o "cualquier otro país" y que Cuba dé "refugio" a organizaciones terroristas o que el gobierno estadounidense considera terroristas.

También calificó de mentira que en la isla se persiga o torture a opositores políticos.

La nueva medida de Estados Unidos contra Cuba, concluyó, es un "acto de agresión", "otro zarpazo del imperio".

Estados Unidos anunció este jueves el decreto presidencial tras semanas de advertencias luego de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero y forzado el cierre del suministro de petróleo venezolano a La Habana, cuando Caracas había sido hasta entonces su principal proveedor.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró tras el anuncio que "Cuba no podrá sobrevivir" sin petróleo.

Los desencuentros entre Estados Unidos y Cuba se remontan al triunfo de la revolución en la isla en 1959, que contrarió a Washington políticamente, en el contexto de confrontación de la Guerra Fría, y económicamente, por la oleada de nacionalizaciones que supuso.

La relación bilateral desde entonces ha experimentado recurrentes escaladas de tensión, entre las que destacan la invasión de Bahía de Cochinos (1961), la crisis de los misiles (1962), el éxodo migratorio masivo del Mariel (1980) y el derribo de las avionetas de 'Hermanos al rescate' (1996).

La situación actual se posiciona como de las más tensas entre ambos países, a juicio de los expertos, que destacan tanto la actual asertividad de Washington, que no descarta la opción militar, como la crisis total en la que se encuentra Cuba, la peor en décadas.

