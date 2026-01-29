El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves que retirará la certificación a los aviones canadienses Bombardier, en medio de las tensiones con el gobierno del primer ministro Mark Carney.

"Basándonos en el hecho de que Canadá se ha negado de forma injusta, ilegal y firme a certificar los aviones Gulfstream 500, 600, 700 y 800, uno de los aviones más grandes y tecnológicamente avanzados jamás fabricados, por la presente retiramos la certificación a sus Bombardier Global Express y a todas las aeronaves fabricadas en Canadá, hasta que Gulfstream, una gran empresa estadounidense, obtenga la certificación completa, como debería haber ocurrido hace muchos años", posteó Trump en Truth Social.

El mandatario estadounidense se quejó de que Canadá "está prohibiendo efectivamente la venta de productos Gulfstream en Canadá a través de este mismo proceso de certificación. Si, por cualquier motivo, esta situación no se corrige de inmediato, voy a imponer a Canadá un arancel del 50% sobre todas y cada una de las aeronaves vendidas en Estados Unidos".

