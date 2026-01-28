Más Información
Tren Interoceánico: Anuncian esquema de atención permanente para víctimas y familiares; podrán aceptar salidas alternativas
A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”
Sheinbaum anuncia inauguración del Tren El Insurgente de Santa Fe a Observatorio; abre totalmente obra que inició con Peña Nieto
Acusan de plagio a integrante del Sistema Nacional Anticorrupción; presidenta Vania Pérez pide investigación
Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad
Periodista Enrique Pastor Cruz busca debatir con Layda Sansores censura en Campeche; pide espacio en "Martes del Jaguar"
Reyes Heroles critica sobrerrepresentación de Morena; "no todo está perdido, nos queda la academia y la prensa", dice
“Si puedo dar belleza a las pequeñeces, si soy escritor”: David Toscana, premio Alfaguara de Novela 2026
Trump asegura que flota enviada a Irán está lista para actuar como en Venezuela; "el tiempo se acaba... Lleguen a un trato", dice
Toronto, Canadá. El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que Canadá ha concluido sus consultas internas sobre el tratado comercial T-MEC y que estos trabajos continúan en Estados Unidos y México de cara a la revisión tripartita del acuerdo este año.
Carney declaró en Ottawa que Canadá "estará lista para sentarse" y negociar con Estados Unidos y México el futuro del acuerdo de libre comercio norteamericano, aunque también reconoció que "hay mucho trabajo que hacer" para su revisión tripartita.
Las palabras de Carney coinciden con el inicio de dos días de reuniones de los jefes de gobierno de las provincias canadienses, en las que la revisión del T-MEC es uno de los principales temas de la agenda.
Lee también Mark Carney vincula amenazas de aranceles de Trump con revisión del T-MEC; Canadá descarta ruptura con EU
Los jefes de gobierno provinciales se reunirán este miércoles entre ellos y el jueves con Carney para tratar la revisión del T-MEC con el primer ministro.
Esta semana, el presidente de EU, Donald Trump, amenazó a Canadá con aranceles del 100% si Ottawa firma un acuerdo de libre comercio con China, algo que Carney ha señalado que no está en su agenda.
El martes, Doug Ford, el jefe de gobierno de Ontario, la principal provincia canadiense y centro industrial del país, aseguró que todas las provincias presentarán un frente común, a pesar de sus diferencias, porque la economía de Canadá "está bajo ataque por el presidente Trump".
También ayer, Carney reveló que Trump lo llamó la noche del lunes y que mantuvo una buena conversación con el presidente estadounidense sobre una variedad de temas: Ucrania, el Ártico, Venezuela y el comercio entre los tres socios norteamericanos.
Lee también Falta de claridad sobre renegociación del T-MEC impacta en inversiones en México: J.P. Morgan; incertidumbre sigue siendo alta
Según Carney, explicó a Trump durante su conversación del lunes que Canadá está buscando nuevos socios comerciales, al tiempo que quiere fortalecer el tratado norteamericano T-MEC, que debe ser revisado este año.
"Hablamos de lo que Canadá está haciendo, de forma positiva, y así fue el contexto de nuestra conversación, que Canadá está, de forma positiva, construyendo nuevas asociaciones en todo el mundo", dijo.
"Le expliqué que hemos hecho 12 nuevos acuerdos en cuatro continentes en los pasados seis meses. Le impresionó", añadió.
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]