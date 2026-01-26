Más Información
Ratifican a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; legisladores debaten si tiene la preparación
Ministros de la Corte hablan sobre polémica por camionetas blindadas; la seguridad no implica lujo, dicen
BTS en México: Profeco anuncia infracción contra Ticketmaster; habilita canal de denuncia exclusivo para conciertos
Sheinbaum: Salinas Pliego ya acudió al SAT a manifestar "su deseo de pagar"; SAT y Grupo Salinas analizan alcance de los beneficios
Revocación de mandato en Oaxaca “es ejemplo para otras entidades”, asegura el INE; resalta impresión de 3 millones de boletas
Noroña se lanza contra ministros de la Corte por devolver camionetas blindadas; fue una “torpeza inconmensurable”, afirma
Toronto, Canadá. El primer ministro canadiense, Mark Carney, enmarcó este lunes las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de incrementar los aranceles a Canadá hasta el 100% en el contexto de la próxima revisión del tratado comercial T-MEC con Estados Unidos y México.
Carney también rechazó que su discurso en el Foro de Davos (Suiza), en el que denunció las políticas de Trump y ofreció a las potencias medias la opción de confrontar a las grandes potencias mundiales, haya empeorado las relaciones con Washington.
“Empezaremos pronto una negociación o revisión formal de nuestro acuerdo con Estados Unidos y México. Será una revisión robusta. El presidente es un negociador duro y considero que algunos de esos comentarios y posiciones deben ser entendidos en ese contexto más amplio”, dijo Carney en una rueda de prensa en Ottawa.
Lee también Canadá no firmará libre comercio con China; Carney responde a amenaza arancelaria de Trump
El líder canadiense también afirmó que en su discurso de Davos expuso cómo Canadá ve el mundo.
“Es un reconocimiento de que el mundo ha cambiado. Algo que los canadienses entendieron hace meses. Canadá entendió la magnitud del cambio de la política comercial de EU. y lo que significó para nuestra economía. Lo entendimos mucho antes que otros países”, afirmó.
Carney añadió que las amenazas de Trump de incrementar los aranceles a Canadá hasta el 100 % si Ottawa llega a un acuerdo comercial con China son una señal de que Washington quiere profundizar las relaciones económicas.
Lee también Trump afirma que China devorará a Canadá; rechaza votación a favor de negocios entre ambos países
E insistió en que Canadá no está buscando un acuerdo de libre comercio con China y que, de acuerdo con el T-MEC, si lo estuviese haciendo debería notificarlo a Estados Unidos y México.
“Si lo estuviésemos considerando, que no lo estamos y nunca lo haremos, lo hubiésemos notificado”, concluyó.
Trump amenaza a Canadá con "aranceles del 100%" si hace acuerdo comercial con China; "Carney está muy equivocado", dice
ss
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]