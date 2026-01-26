Más Información

Toronto, Canadá. El primer ministro canadiense, , enmarcó este lunes las amenazas del presidente estadounidense, , de incrementar los aranceles a Canadá hasta el 100% en el contexto de la próxima revisión del tratado comercial T-MEC con Estados Unidos y México.

Carney también rechazó que su discurso en el (Suiza), en el que denunció las políticas de Trump y ofreció a las potencias medias la opción de confrontar a las grandes potencias mundiales, haya empeorado las relaciones con Washington.

“Empezaremos pronto una negociación o revisión formal de nuestro acuerdo con y México. Será una revisión robusta. El presidente es un negociador duro y considero que algunos de esos comentarios y posiciones deben ser entendidos en ese contexto más amplio”, dijo Carney en una rueda de prensa en .

El líder canadiense también afirmó que en su discurso de Davos expuso cómo ve el mundo.

“Es un reconocimiento de que el mundo ha cambiado. Algo que los canadienses entendieron hace meses. Canadá entendió la magnitud del cambio de la de EU. y lo que significó para nuestra economía. Lo entendimos mucho antes que otros países”, afirmó.

Carney añadió que las amenazas de Trump de incrementar los aranceles a Canadá hasta el 100 % si Ottawa llega a un acuerdo comercial con son una señal de que Washington quiere profundizar las relaciones económicas.

E insistió en que Canadá no está buscando un acuerdo de libre comercio con China y que, de acuerdo con el, si lo estuviese haciendo debería notificarlo a Estados Unidos y México.

“Si lo estuviésemos considerando, que no lo estamos y nunca lo haremos, lo hubiésemos notificado”, concluyó.

