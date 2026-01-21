Trump llega a Suiza para participar en el Foro de Davos en medio de tensiones por Groenlandia; "me esperan con emoción", dice

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Suiza para participar en el Foro Económico Mundial en Davos, después que un problema eléctrico lo obligara a cambiar de aeronave, constataron periodistas.

El avión de Trump aterrizó en el aeropuerto de Zúrich unas dos horas después del horario previsto inicialmente.

El mandatario estadounidense aún deberá volar hasta Davos para pronunciar su esperado discurso, en medio de las tensiones generadas por su pretensión de apoderarse de Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a Suiza para participar en el Foro Económico Mundial en Davos. Foto: AP

"Me esperan con emoción" en Davos, dice Trump

El Foro de Davos aguarda este miércoles al presidente de EU en un ambiente convulso por su pretensión de apoderarse del territorio ártico y la oposición firme de los europeos.

"Voy a un hermoso lugar en Suiza donde estoy seguro de que me esperan con emoción", dijo el el magnate republicano con una sonrisa durante una rueda de prensa antes de partir a Davos.

Consultado sobre hasta dónde llegará para anexar Groenlandia a Estados Unidos, Trump respondió: "Ya lo descubrirán".

El esperado discurso de Trump en la reunión anual de la élite económica y política mundial, a la que asiste por primera vez en seis años, está programado para las 14H30 locales (13H30 GMT).

Los líderes europeos reunidos en Suiza han cerrado filas contra la agresiva postura del republicano. El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió el martes plantar cara a los "matones" y la Unión Europea anunció una respuesta "firme".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró que el continente debe romper con su "tradicional prudencia" ante un mundo dominado por "la fuerza bruta".

En un tono más conciliador, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que no escatima elogios a Trump, recomendó una "diplomacia ponderada" como "la única forma de lidiar" con "las tensiones" en torno al futuro de Groenlandia.

A la espera de que se pronuncie el presidente norteamericano, su secretario del Tesoro, Scott Bessent, recomendó a todos "respirar hondo" y guardarse de toda "acritud" respecto a su jefe.

Un ejecutivo de Meta opinó por su lado que sería "autodestructivo" que la Unión Europea golpee las empresas tecnológicas estadounidenses, en represalia a la amenaza de Washington de aplicar aranceles a países que se opongan a una anexión de Groenlandia.

"Subordinar a Europa"

Trump insiste en que Groenlandia, una isla rica en minerales, es "vital" para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia, a medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica en esta región.

El mandatario estadounidense aumentó la presión al amenazar con nuevos aranceles de hasta un 25% a ocho países europeos por respaldar a Dinamarca, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania.

Trump desestimó por otro lado las amenazas europeas de lanzar su mecanismo anticoercitivo conocido como "bazuca comercial" contra Estados Unidos.

"Cualquier cosa que hagan con nosotros (...), todo lo que tengo que hacer es responder y les rebotará", dijo en una entrevista con News Nation.

Macron, con gafas oscuras por una lesión en sus ojos, advirtió el martes en Davos contra los intentos de Estados Unidos de "subordinar a Europa" y calificó como "inaceptable" la amenaza de nuevos aranceles.

Francia solicitó además este miércoles "un ejercicio de la OTAN" en Groenlandia y dijo que "está dispuesta a contribuir a él", según informó la presidencia.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, fue ovacionado al advertir en el foro que "Canadá apoya firmemente a Groenlandia y Dinamarca".

Ottawa ha buscado reducir su dependencia de Washington desde que Trump pidió que Canadá se convierta en "el estado 51" de Estados Unidos.

"El fin de la OTAN"

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, advirtió el martes a sus 57 mil habitantes que aunque sea poco probable, no se puede descartar el uso de la fuerza militar contra la isla.

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, dijo a la AFP en Davos que cualquier movimiento de Estados Unidos contra un aliado "significaría el fin de la OTAN".

En medio de las tensiones con Europa, se espera que Trump anuncie el jueves su "Consejo de Paz", un organismo para resolver conflictos internacionales con una membresía permanente por mil millones de dólares.

La junta fue concebida originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, pero el borrador de su estatuto consultado por AFP no menciona el territorio palestino y se plantea como un mecanismo global, potencialmente rival de la ONU.

