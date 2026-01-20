Más Información

Sélvame Mx exhibe en videos columnas desgastadas del Tren Maya; denuncian que daño ecológico persiste

Avión de Trump sufre "problema eléctrico menor" rumbo a Davos y regresa a Washington; el presidente cambiará de aeronave

Chips a nombre de terceros facilitan delitos; especialistas alertan por suplantación de identidad y cárcel para inocentes

Senadores de EU piden castigo a México por pesca ilegal; vinculan huachinango con financiamiento del Cártel del Golfo

ONG's rechazan nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; sigue imputado por el incendio migratorio de Ciudad Juárez, señalan

“El Indio”, el narco VIP extraditado a EU; la historia del compadre de "La Barbie"

Hombres armados levantan a tiktoker Nicholette Pardo en Culiacán, Sinaloa; fue interceptada cuando llegaba a uno de sus negocios

Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista

"La Chayo", la narco proveedora de armas del CJNG; la única mujer entre los capos enviados a EU acusados de narcoterrorismo

Sasha Sokol evidencia incumplimiento de Luis de Llano en la disculpa pública ordenada por la SCJN; el plazo venció hace dos semanas

Quién es "H4", el heredero de los Beltrán Leyva; el hijo del capo “H2” que terminó extraditado a Nueva York

Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU, según dictamen; PAN ve transgresión de facultades del Senado

Washington.- El del presidente de Estados Unidos, , presentó un "problema eléctrico menor" cuando comenzaba su viaje con dirección al Foro Mundial Económico Davos y se encuentra volando de vuelta a la base en Washington para cambiar de aeronave.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comentó que la decisión de regresar a la Base Andrews se tomó después del despegue, cuando la tripulación a bordo del Air Force One identificó "un problema eléctrico menor" y, por precaución, decidió dar la vuelta.

Un periodista a bordo dijo que las luces de la cabina de prensa del avión se apagaron brevemente después del despegue, pero no se ofreció ninguna explicación.

Los dos aviones que se utilizan actualmente como Air Force One llevan volando casi cuatro décadas. Boeing ha estado trabajando en su sustitución, pero el programa ha sufrido una serie de retrasos.

El año pasado, la familia gobernante de Qatar regaló a Donald Trump un lujoso jumbo Boeing 747-8 para añadirlo a la flota del Air Force One, una medida que fue objeto de un gran escrutinio. Ese avión está siendo actualmente remodelado para cumplir con los requisitos de seguridad.

Leavitt bromeó con los periodistas en el Air Force One diciendo que un jet qatarí sonaba "mucho mejor" en ese momento.

