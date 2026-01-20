Más Información
Washington.- El Air Force 1 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un "problema eléctrico menor" cuando comenzaba su viaje con dirección al Foro Mundial Económico Davos y se encuentra volando de vuelta a la base en Washington para cambiar de aeronave.
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comentó que la decisión de regresar a la Base Andrews se tomó después del despegue, cuando la tripulación a bordo del Air Force One identificó "un problema eléctrico menor" y, por precaución, decidió dar la vuelta.
Un periodista a bordo dijo que las luces de la cabina de prensa del avión se apagaron brevemente después del despegue, pero no se ofreció ninguna explicación.
Los dos aviones que se utilizan actualmente como Air Force One llevan volando casi cuatro décadas. Boeing ha estado trabajando en su sustitución, pero el programa ha sufrido una serie de retrasos.
El año pasado, la familia gobernante de Qatar regaló a Donald Trump un lujoso jumbo Boeing 747-8 para añadirlo a la flota del Air Force One, una medida que fue objeto de un gran escrutinio. Ese avión está siendo actualmente remodelado para cumplir con los requisitos de seguridad.
Leavitt bromeó con los periodistas en el Air Force One diciendo que un jet qatarí sonaba "mucho mejor" en ese momento.
dft/rmlgv
