Ginebra.- El Foro de Davos va a desplegar un dispositivo de seguridad sin precedentes para la edición de este año (19-23 de enero) por la asistencia récord de 64 jefes de Estado y de gobierno, entre ellos el estadounidense Donald Trump, y el anuncio de varias protestas contra el encuentro, destaca este viernes la prensa suiza.
En total, 123 personalidades requieren un nivel de protección particularmente alto, y 400 invitados están protegidos por el derecho internacional, destacó la agencia nacional ATS, que recuerda que Policía, Ejército, servicios de inteligencia y cuerpos federales de seguridad estarán involucrados en el operativo.
Las Fuerzas Armadas helvéticas destinarán 5 mil militares para apoyar a los cuerpos policiales en las labores de seguridad hasta el día 29, y participarán en las labores de transporte de los principales líderes en un espacio aéreo que estará parcialmente cerrado para la ocasión.
Lee también Trump participará en el Foro Económico de Davos; acudirá con una importante delegación, afirman organizadores
El operativo de seguridad también tendrá que lidiar con las diferentes manifestaciones de protesta que se han convocado con ocasión del foro en todo el país, entre ellas una no autorizada en la capital suiza, Berna, otra el lunes en Zúrich, y una marcha por el clima en el cantón de los Grisones, donde se encuentra Davos.
El responsable del operativo policial grisón, Walter Schlegel, destacó que las amenazas de ataques terroristas, cibernéticos y de espionaje son elevadas en un evento como este, especialmente en momentos "convulsos" como los actuales marcados por conflictos como los de Medio Oriente y Ucrania, aunque subrayó que la seguridad del foro no está comprometida.
El presupuesto de seguridad para la gran cita alpina asciende a 9.6 millones de euros, la misma cifra que el pasado año, que serán sufragados en un 50% por el Foro Económico Mundial que lo organiza, en un 25% por el gobierno helvético y el resto por las administraciones cantonal y local.
Según ATS, la seguridad de Trump podría generar costes adicionales, aunque la delegación estadounidense cubrirá parte de ellos con sus propios medios logísticos.
Lee también EU y Ucrania planean firmar un pacto de reconstrucción por 800 mil mdd, según Telegraph; sería durante la cumbre de Davos
Además del presidente de Estados Unidos, viajarán a las reuniones alpinas sus homólogos de Francia, Emmanuel Macron; Ucrania, Volodimir Zelensky; Argentina, Javier Milei; de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entre otros.
La larga lista de personalidades asistentes incluye también al presidente de Israel, Isaac Herzog, así como el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro canadiense, Mark Carney, o el secretario general de la ONU, António Guterres.
La reunión, según sus organizadores, "llega en el contexto geopolítico más complejo desde 1945", marcado por una creciente confrontación y muchas dudas en torno al futuro del multilateralismo, por lo que el lema de esta edición, la número 56, es "Espíritu de Diálogo".
