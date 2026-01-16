Más Información

Sheinbaum dice que siempre ha rechazado participación de EU contra el narco en México; destaca coordinación en seguridad

Reportan activación del 98.1% de altavoces en CDMX por sismo de 5.3 grados de este 16 de enero; no se registran afectaciones

Harfuch descarta expansión del Tren de Aragua en México; opera de forma limitada y vinculada a grupos locales

Trump dice que seguirá en contacto con Machado; afirma que es una mujer que "respeta mucho"

Volcadura de autobús deja 30 heridos en zona montañosa de Veracruz; conductor perdió el control de la unidad y cayó a un barranco

Reforma electoral: Sheinbaum va por mayor fiscalización de recursos; busca evitar intervención del crimen organizado en elecciones

Más de 2 millones de líneas telefónicas ya fueron registradas: Peña Merino; buscan erradicar extorsiones y fraudes

Sheinbaum niega persecución política contra Salinas Pliego; es un requerimiento fiscal del SAT

Presión de Estados Unidos a México por fentanilo responde a cálculo electoral; expertos llaman a no desestimar presiones

Dan seguimiento a detención de exrector de Universidad de Campeche; Segob dice que no hay derecho a "una persecución sin sentido"

VIDEO: Así fue el arriesgado rescate de Corina Machado; "estoy viva y a salvo", dice tras salir de Venezuela rumbo a Noruega

Trump amenaza con aranceles a países que no respalden sus planes para Groenlandia; insiste en que la necesita por "seguridad nacional"

Ginebra.- El Foro de Davos va a desplegar un dispositivo de seguridad sin precedentes para la edición de este año (19-23 de enero) por la asistencia récord de 64 jefes de Estado y de gobierno, entre ellos el estadounidense Donald Trump, y el anuncio de varias protestas contra el encuentro, destaca este viernes la prensa suiza.

En total, 123 personalidades requieren un nivel de protección particularmente alto, y 400 invitados están protegidos por el derecho internacional, destacó la agencia nacional ATS, que recuerda que Policía, Ejército, servicios de inteligencia y cuerpos federales de seguridad estarán involucrados en el operativo.

Las Fuerzas Armadas helvéticas destinarán 5 mil militares para apoyar a los cuerpos policiales en las labores de seguridad hasta el día 29, y participarán en las labores de transporte de los principales líderes en un espacio aéreo que estará parcialmente cerrado para la ocasión.

La reunión, según sus organizadores, "llega en el contexto geopolítico más complejo desde 1945", marcado por una creciente confrontación y muchas dudas en torno al futuro del multilateralismo, por lo que el lema de esta edición, la número 56, es "Espíritu de Diálogo". Foto: Archivo / Agencias
El operativo de seguridad también tendrá que lidiar con las diferentes manifestaciones de protesta que se han convocado con ocasión del foro en todo el país, entre ellas una no autorizada en la capital suiza, Berna, otra el lunes en Zúrich, y una marcha por el clima en el cantón de los Grisones, donde se encuentra Davos.

El responsable del operativo policial grisón, Walter Schlegel, destacó que las amenazas de ataques terroristas, cibernéticos y de espionaje son elevadas en un evento como este, especialmente en momentos "convulsos" como los actuales marcados por conflictos como los de Medio Oriente y Ucrania, aunque subrayó que la seguridad del foro no está comprometida.

El presupuesto de seguridad para la gran cita alpina asciende a 9.6 millones de euros, la misma cifra que el pasado año, que serán sufragados en un 50% por el Foro Económico Mundial que lo organiza, en un 25% por el gobierno helvético y el resto por las administraciones cantonal y local.

Según ATS, la seguridad de Trump podría generar costes adicionales, aunque la delegación estadounidense cubrirá parte de ellos con sus propios medios logísticos.

Además del presidente de Estados Unidos, viajarán a las reuniones alpinas sus homólogos de Francia, Emmanuel Macron; Ucrania, Volodimir Zelensky; Argentina, Javier Milei; de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entre otros.

La larga lista de personalidades asistentes incluye también al presidente de Israel, Isaac Herzog, así como el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro canadiense, Mark Carney, o el secretario general de la ONU, António Guterres.

La reunión, según sus organizadores, "llega en el contexto geopolítico más complejo desde 1945", marcado por una creciente confrontación y muchas dudas en torno al futuro del multilateralismo, por lo que el lema de esta edición, la número 56, es "Espíritu de Diálogo".

