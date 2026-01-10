Más Información

Gobierno eleva apuesta por desarme en México

Tendrán Venezuela y México peor ritmo económico en América Latina

México envía 85 mil barriles de petróleo a Cuba, reporta AFP; Pemex no se ha pronunciado al respecto

Yesenia Méndez, el enemigo en casa; acusan a secretaria de Quiroz de entregar información al CJNG para asesinar a Carlos Manzo

Sheinbaum llama a la justa medianía tras polémica por viaje de Noroña

Rumbo al Mundial 2026, existe riesgo potencial de un atentado terrorista en México, advierten expertos; pide elevar seguridad

Estudiantes del Conalep y TecNM obtienen primeros lugares en certámenes de innovación y robótica; compiten en Singapur, Japón y Ecuador

Roban información de agentes a fiscalía de Baja California

Buscarán posponer la elección judicial

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán: Marco Rubio; protestas continúan en la República Islámica

Este es el video que grabó agente de ICE antes de matar a mujer en Minnesota

Londres.- Los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelensky, y de Estados Unidos, Donald Trump, podrían firmar durante la próxima en Davos (Suiza) un acuerdo que movilizaría unos 800 mil millones de dólares (mdd) para la reconstrucción de Ucrania tras la , publica este sábado el diario The Telegraph.

Ese pacto de "prosperidad", vinculado al plan estadounidense para un acuerdo de paz en Ucrania, busca reactivar la economía ucraniana y sentar las bases de un pacto de seguridad bilateral con Washington, según el diario.

De acuerdo con el diario, que cita a fuentes no identificadas, Zelensky había previsto inicialmente viajar a la Casa Blanca para concluir tanto el acuerdo económico como las garantías de seguridad, pero sus aliados europeos recomendaron usar la reunión en Davos, que se celebra entre el 19 y el 23 de enero, como escenario más adecuado.

Varias personas observan un edificio residencial que sufrió graves daños en un ataque ruso, en Ternopil, Ucrania, el 19 de noviembre de 2025. Foto: AP
Varias personas observan un edificio residencial que sufrió graves daños en un ataque ruso, en Ternopil, Ucrania, el 19 de noviembre de 2025. Foto: AP

El acuerdo de reconstrucción contemplaría movilizar préstamos, subvenciones e inversiones privadas durante una década, basándose en el pacto de minerales firmado por ambos países el año pasado, que ofreció a los inversores estadounidenses acceso preferente a futuros proyectos mineros, apunta el periódico.

The Telegraph añade que BlackRock, el mayor grupo de inversión del mundo, podría participar en el programa, cuyos detalles se desconocen.

Si bien las fuentes del periódico indican que el pacto de prosperidad podría firmarse en Davos, no está claro que vaya a ser así en el caso del acuerdo sobre la seguridad futura de Ucrania.

Rescatistas retiran escombros de un complejo de departamentos destruido en Kiev, tras un ataque ruso en varias regiones de Ucrania, el martes 17 de junio de 2025. Foto: AP
Rescatistas retiran escombros de un complejo de departamentos destruido en Kiev, tras un ataque ruso en varias regiones de Ucrania, el martes 17 de junio de 2025. Foto: AP

Con todo, Kiev confía en que la implicación de Washington en una eventual reconstrucción incentive garantías de seguridad sólidas, que sirvieran para disuadir otros ataques de Rusia.

Éstas incluirían, entre otras cosas, el despliegue en suelo ucraniano de una de la llamada Coalición de Voluntarios, liderada por el Reino Unido y Francia, que respaldaría al Ejército ucraniano en la defensa de la paz.

