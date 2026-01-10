Londres.- Los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelensky, y de Estados Unidos, Donald Trump, podrían firmar durante la próxima cumbre de líderes mundiales en Davos (Suiza) un acuerdo que movilizaría unos 800 mil millones de dólares (mdd) para la reconstrucción de Ucrania tras la guerra con Rusia, publica este sábado el diario The Telegraph.

Ese pacto de "prosperidad", vinculado al plan estadounidense para un acuerdo de paz en Ucrania, busca reactivar la economía ucraniana y sentar las bases de un pacto de seguridad bilateral con Washington, según el diario.

De acuerdo con el diario, que cita a fuentes no identificadas, Zelensky había previsto inicialmente viajar a la Casa Blanca para concluir tanto el acuerdo económico como las garantías de seguridad, pero sus aliados europeos recomendaron usar la reunión en Davos, que se celebra entre el 19 y el 23 de enero, como escenario más adecuado.

Varias personas observan un edificio residencial que sufrió graves daños en un ataque ruso, en Ternopil, Ucrania, el 19 de noviembre de 2025. Foto: AP

El acuerdo de reconstrucción contemplaría movilizar préstamos, subvenciones e inversiones privadas durante una década, basándose en el pacto de minerales firmado por ambos países el año pasado, que ofreció a los inversores estadounidenses acceso preferente a futuros proyectos mineros, apunta el periódico.

The Telegraph añade que BlackRock, el mayor grupo de inversión del mundo, podría participar en el programa, cuyos detalles se desconocen.

Si bien las fuentes del periódico indican que el pacto de prosperidad podría firmarse en Davos, no está claro que vaya a ser así en el caso del acuerdo sobre la seguridad futura de Ucrania.

Rescatistas retiran escombros de un complejo de departamentos destruido en Kiev, tras un ataque ruso en varias regiones de Ucrania, el martes 17 de junio de 2025. Foto: AP

Con todo, Kiev confía en que la implicación de Washington en una eventual reconstrucción incentive garantías de seguridad sólidas, que sirvieran para disuadir otros ataques de Rusia.

Éstas incluirían, entre otras cosas, el despliegue en suelo ucraniano de una fuerza multinacional de la llamada Coalición de Voluntarios, liderada por el Reino Unido y Francia, que respaldaría al Ejército ucraniano en la defensa de la paz.

