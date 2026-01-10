Más Información
México envía 85 mil barriles de petróleo a Cuba, reporta AFP; Pemex no se ha pronunciado al respecto
Yesenia Méndez, el enemigo en casa; acusan a secretaria de Quiroz de entregar información al CJNG para asesinar a Carlos Manzo
Rumbo al Mundial 2026, existe riesgo potencial de un atentado terrorista en México, advierten expertos; pide elevar seguridad
Estudiantes del Conalep y TecNM obtienen primeros lugares en certámenes de innovación y robótica; compiten en Singapur, Japón y Ecuador
Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán: Marco Rubio; protestas continúan en la República Islámica
Londres.- Los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelensky, y de Estados Unidos, Donald Trump, podrían firmar durante la próxima cumbre de líderes mundiales en Davos (Suiza) un acuerdo que movilizaría unos 800 mil millones de dólares (mdd) para la reconstrucción de Ucrania tras la guerra con Rusia, publica este sábado el diario The Telegraph.
Ese pacto de "prosperidad", vinculado al plan estadounidense para un acuerdo de paz en Ucrania, busca reactivar la economía ucraniana y sentar las bases de un pacto de seguridad bilateral con Washington, según el diario.
De acuerdo con el diario, que cita a fuentes no identificadas, Zelensky había previsto inicialmente viajar a la Casa Blanca para concluir tanto el acuerdo económico como las garantías de seguridad, pero sus aliados europeos recomendaron usar la reunión en Davos, que se celebra entre el 19 y el 23 de enero, como escenario más adecuado.
Lee también Garantías de seguridad a Ucrania están listas para finalización con Trump, afirma Zelensky; documentos están al 90%
El acuerdo de reconstrucción contemplaría movilizar préstamos, subvenciones e inversiones privadas durante una década, basándose en el pacto de minerales firmado por ambos países el año pasado, que ofreció a los inversores estadounidenses acceso preferente a futuros proyectos mineros, apunta el periódico.
The Telegraph añade que BlackRock, el mayor grupo de inversión del mundo, podría participar en el programa, cuyos detalles se desconocen.
Si bien las fuentes del periódico indican que el pacto de prosperidad podría firmarse en Davos, no está claro que vaya a ser así en el caso del acuerdo sobre la seguridad futura de Ucrania.
Lee también Rusia ataca a Ucrania con misil hipersónico Oréshnik; UE ve su uso como "advertencia a Europa y Estados Unidos"
Con todo, Kiev confía en que la implicación de Washington en una eventual reconstrucción incentive garantías de seguridad sólidas, que sirvieran para disuadir otros ataques de Rusia.
Éstas incluirían, entre otras cosas, el despliegue en suelo ucraniano de una fuerza multinacional de la llamada Coalición de Voluntarios, liderada por el Reino Unido y Francia, que respaldaría al Ejército ucraniano en la defensa de la paz.
Rusia vuelve a utilizar su nuevo misil hipersónico en Ucrania; esto es lo que hay que saber sobre el Oréshnik
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]