París. El presidente francés, , el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente ucraniano, , firmaron este martes una declaración de intenciones sobre el despliegue de una fuerza multinacional tras un alto al fuego en .

Esta fuerza, que se lleva estudiando varios meses, debe "aportar una forma de garantía el día después del alto al fuego", declaró Macron después de una reunión de la Coalición de Volintarios, aliados de Kiev, en París, en la que acordaron unas "garantías de seguridad robustas para una paz sólida y duradera" en Ucrania.

Esa fuerza multinacional estaría "en el aire, en el mar, en tierra, para proporcionar una forma de tranquilidad" a Kiev, "lejos de la línea de contacto", precisó el jefe del Estado francés en la rueda de prensa en el Elíseo junto al presidente Zelensky y Starmer.

Starmer dijo que tanto el Reino Unido como Francia establecerán centros militares en el país si se alcanza la paz con Rusia.

"Puedo decir que, tras un alto el fuego, el Reino Unido y Francia establecerán centros militares a través de Ucrania y construirán instalaciones protegidas para armas y equipo militar para apoyar a Ucrania", detalló Starmer.

Calificó el encuentro de "muy constructivo" y señaló que "allana el camino" del marco legal para que las tropas británicas, francesas y del resto de aliados puedan operar en suelo ucraniano en un futuro.

El canciller alemán, Friedrich Merz, apuntó a que su país podría desplegar tropas de paz, pero fuera de Ucrania.

"Alemania seguirá implicándose política, financiera y también militarmente. De eso podría formar parte el despliegue de efectivos en territorio vecino [de Ucrania] parte de la OTAN, después de un alto el fuego", dijo.

Según Macron, la supervisión de un eventual alto el fuego entre Rusia y Ucrania será objeto de supervisión por los aliados de Kiev bajo el liderazgo de Estados Unidos. "Varios Estados han mostrado su disponibilidad", aseguró, sin indicar cuáles.

Zelensky celebró que la arquitectura de las garantías de seguridad para Ucrania está "prácticamente lista", al señalar que los países y las fuerzas necesarias para garantizar la seguridad en tierra, mar y aire ya están determinados, mientras que aún quedan por definir los detalles sobre la supervisión de un posible alto el fuego y la financiación del ejército ucraniano.

"Es importante que la coalición tenga hoy documentos sustanciales, y no solo palabras", declaró el ucraniano.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, , abrió la puerta a que militares españoles participen en una hipotética misión de paz en territorio ucraniano.

A la pregunta de si prevé que pueda haber militares españoles en una posible misión de paz internacional, aseguró que está dispuesto. "Si lo hemos hecho en otras latitudes, cómo no lo vamos a hacer en Europa", apostilló.

Adelantó que el próximo lunes comenzará una ronda con los representantes de la mayoría de los grupos parlamentarios para plantearles su opinión sobre la contribución de España ante un horizonte de paz en Ucrania.

