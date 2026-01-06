Más Información
"Una cosa es no estar de acuerdo con el chavismo"; Sheinbaum señala que no se puede usar la fuerza para llevarse a un Presidente
Trump nombra a Rubio, Hegseth y Stephen Miller para coordinar transición en Venezuela; Casa Blanca toma control del proceso
Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa
CIA determinó que leales a Maduro garantizaban mejor la estabilidad que la oposición, según medios; postura de Marco Rubio fue clave
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, comienza a gobernar bajo presión; aboga por relación equilibrada y de respeto con EU
Tensión en Palacio de Miraflores por sobrevuelo de drones; policía confirma disparos disuasivos y descarta enfrentamiento
México condena ante la ONU "agresión militar" de EU a Venezuela; pone en "grave riesgo" estabilidad de Latinoamérica, advierte
Estados Unidos liderará el monitoreo de un eventual cese el fuego en Ucrania, que contaría con participación europea, según un proyecto de declaración visto por AFP y que debe debatir este martes la Coalición de Voluntarios, aliados de Kiev.
Una treintena de dirigentes europeos, aliados de Kiev, y enviados estadounidenses se reúnen en París con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para abordar las garantías de seguridad a Ucrania en caso de un alto el fuego, casi cuatro años después del inicio de la invasión rusa.
En el proyecto de declaración, que según fuentes diplomáticas aún podría cambiar, se dicen "dispuestos" a proporcionar a Ucrania "garantías política y jurídicamente vinculantes que se activarán cuando entre en vigor un alto el fuego" con Rusia.
"Habrá un sistema continuo y fiable de supervisión del alto el fuego. Este estará dirigido por Estados Unidos con participación internacional", subraya el borrador de la declaración.
La fuerza multinacional que se desplegaría tras un alto el fuego proporcionaría además "medidas de garantía en el aire, en el mar y en tierra" para Ucrania y garantizaría la "regeneración de las fuerzas armadas de Ucrania", agrega.
"Estos elementos estarán liderados por Europa", precisa el documento.
Estados Unidos se compromete no obstante en este escenario a apoyar a la fuerza multinacional para Ucrania, "en caso de ataque" ruso en el futuro.
Trump asegura que avanza acuerdo de paz para Ucrania; admite obstáculos en el Donbás y plantea visita al Parlamento
