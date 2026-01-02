Más Información
Sismo en CDMX: Brugada reporta 12 lesionados tras temblor de 6.5; Alcaldía BJ registra una persona fallecida
Sismo hoy 2 de enero: ¿En qué estados se sintió el temblor de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero?
Así desalojaron Palacio Nacional tras sismo en México; "está temblando, con calma, por favor”, dice Sheinbaum
Semar trabaja en rescate de vagón descarrilado del Tren Interoceánico; 17 personas siguen hospitalizadas, dice Sheinbaum
Arriba avión de la Marina a Galveston para repatriar cuerpos de mexicanos fallecidos en accidente aéreo; SRE apoya trámites en Texas
Ucrania ordenó la evacuación de 3 mil niños y de sus padres de las localidades situadas en la línea del frente en las regiones de Zaporiyia y Dnipró, donde las tropas rusas han registrado avances, informó el viernes un ministro ucraniano.
"Debido a la difícil situación de seguridad, se tomó la decisión de evacuar por la fuerza a más de 3 mil niños y a sus padres de 44 localidades en primera línea en las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk", declaró en Telegram el ministro de Reconstrucción, Oleksiy Kuleba.
