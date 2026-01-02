Ucrania ordenó la evacuación de 3 mil niños y de sus padres de las localidades situadas en la línea del frente en las regiones de Zaporiyia y Dnipró, donde las tropas rusas han registrado avances, informó el viernes un ministro ucraniano.

"Debido a la difícil situación de seguridad, se tomó la decisión de evacuar por la fuerza a más de 3 mil niños y a sus padres de 44 localidades en primera línea en las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk", declaró en Telegram el ministro de Reconstrucción, Oleksiy Kuleba.

Lee también Zelensky nombra jefe de su gabinete al responsable de inteligencia militar; "Ucrania necesita centrarse en temas de seguridad", dice

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc