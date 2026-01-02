El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, eligió como nuevo jefe de su gabinete a Kiril Budanov, actual responsable de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR).

"Me reuní con Kiril Budanov y le ofrecí el cargo de jefe de la Oficina de la Presidencia de Ucrania", reveló Zelensky en un mensaje publicado en Telegram, después de que en noviembre anunciara la dimisión del que había ocupado la dirección del gabinete del jefe de Estado, Andrí Yermak, investigado por las autoridades de lucha contra la corrupción.

"Ucrania necesita ahora centrarse más en temas de seguridad, desarrollo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad, y en la vía diplomática en las negociaciones, y la Oficina del Presidente servirá para cumplir con esas tareas", abundó el mensaje de Zelensky, que valoró la "especial experiencia" de Budanov en esas áreas.

Zelensky indicó que ya encargó a Budanov, aunque no ha sido nombrado oficialmente, junto a los responsables de la seguridad nacional, el Consejo de Defensa de Ucrania y otras instituciones, "actualizar y presentar la fundación estratégica" de las defensas del Estado ucraniano.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, dijo este viernes que ha ofrecido el cargo de jefe de su gabinete a Kiril Budanov, actual responsable de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR). Foto: EFE

Budanov, actualmente de 39 años, pasó a ocupar la dirección de la inteligencia militar en 2020.

El GUR, según el diario ucraniano 'The Kyiv Independent', es una de las instituciones consideradas entre "las más competentes" del país invadido por Rusia.

La elección de Budanov se produce después de que el pasado 28 de noviembre, el propio Zelensky anunciara la dimisión de Yermak, en el mismo día en que las autoridades anticorrupción ucranianas registraron el apartamento y su oficina en el marco de una de sus investigaciones.

Durante toda la guerra, Yermak fue la figura con más poder en Ucrania después del presidente, hasta el punto de que muchos le consideraban como el primer ministro de facto y el principal responsable de representar al país en el extranjero por encima del ministro de Exteriores.

