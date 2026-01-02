Más Información

Investigan a Solano, capitán de la Semar, por muerte de dos marinos

Investigan a Solano, capitán de la Semar, por muerte de dos marinos

La mañanera de Sheinbaum, 02 de enero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 02 de enero, minuto a minuto

ASF señala boquete de 28.8 mdp en obra del Tren Interoceánico

ASF señala boquete de 28.8 mdp en obra del Tren Interoceánico

Prevén alza de 300% en tarifas de hoteles por el Mundial

Prevén alza de 300% en tarifas de hoteles por el Mundial

Adolfo Bioy Casares: las cartas de amor herido a Elena Garro

Adolfo Bioy Casares: las cartas de amor herido a Elena Garro

Esperan en EU arrecie cacería de migrantes

Esperan en EU arrecie cacería de migrantes

Recuerdan zapatistas 32 años de su lucha

Recuerdan zapatistas 32 años de su lucha

Arriba avión de la Marina a Galveston para repatriar cuerpos de mexicanos fallecidos en accidente aéreo; SRE apoya trámites en Texas

Arriba avión de la Marina a Galveston para repatriar cuerpos de mexicanos fallecidos en accidente aéreo; SRE apoya trámites en Texas

Gobierno expropia 77 predios en Hidalgo y Edomex por obras del Tren Interurbano AIFA- Pachuca; argumenta “utilidad pública”

Gobierno expropia 77 predios en Hidalgo y Edomex por obras del Tren Interurbano AIFA- Pachuca; argumenta “utilidad pública”

Crece a 63% la autocensura entre periodistas

Crece a 63% la autocensura entre periodistas

Detectan primer caso de gusano barrenador en Edomex; autoridades emiten alerta sanitaria

Detectan primer caso de gusano barrenador en Edomex; autoridades emiten alerta sanitaria

En 2025 detuvieron a 13 por venta de suelo de conservación

En 2025 detuvieron a 13 por venta de suelo de conservación

El presidente ucraniano,, eligió como nuevo jefe de su gabinete a Kiril Budanov, actual responsable de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania ().

"Me reuní con Kiril Budanov y le ofrecí el cargo de jefe de la Oficina de la Presidencia de Ucrania", reveló Zelensky en un mensaje publicado en Telegram, después de que en noviembre anunciara la dimisión del que había ocupado la dirección del gabinete del jefe de Estado, Andrí Yermak, investigado por las autoridades de lucha contra la corrupción.

" necesita ahora centrarse más en temas de seguridad, desarrollo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad, y en la vía diplomática en las negociaciones, y la Oficina del Presidente servirá para cumplir con esas tareas", abundó el mensaje de Zelensky, que valoró la "especial experiencia" de Budanov en esas áreas.

Lee también

Zelensky indicó que ya encargó a Budanov, aunque no ha sido nombrado oficialmente, junto a los responsables de la seguridad nacional, el Consejo de Defensa de Ucrania y otras instituciones, "actualizar y presentar la fundación estratégica" de las defensas del Estado ucraniano.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, dijo este viernes que ha ofrecido el cargo de jefe de su gabinete a Kiril Budanov, actual responsable de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR). Foto: EFE
El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, dijo este viernes que ha ofrecido el cargo de jefe de su gabinete a Kiril Budanov, actual responsable de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR). Foto: EFE

Budanov, actualmente de 39 años, pasó a ocupar la dirección de la inteligencia militar en 2020.

El GUR, según el diario ucraniano 'The Kyiv Independent', es una de las instituciones consideradas entre "las más competentes" del país invadido por Rusia.

Lee también

La elección de Budanov se produce después de que el pasado 28 de noviembre, el propio Zelensky anunciara la dimisión de Yermak, en el mismo día en que las autoridades anticorrupción ucranianas registraron el apartamento y su oficina en el marco de una de sus investigaciones.

Durante toda la guerra, Yermak fue la figura con más poder en Ucrania después del presidente, hasta el punto de que muchos le consideraban como el primer ministro de facto y el principal responsable de representar al país en el extranjero por encima del ministro de Exteriores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Confirmado estos 4 programas del Bienestar depositarán pagos en enero de 2026. Foto: Especial

Confirmado: estos 4 programas del Bienestar depositarán pagos en enero de 2026

2026, un año histórico: los 10 eventos que marcarán al mundo y consolidarán a México como protagonista. Foto: IA

2026, un año histórico: los 10 eventos que marcarán al mundo y consolidarán a México como protagonista

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio. Foto: Especial

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T? A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Visa americana de turista: Cambios ‘ocultos’ y nuevos requisitos para tramitarla en 2026

Times Square 2026. Foto: Chat GPT

Año Nuevo 2026 en Times Square: Artistas confirmados, horario y cómo ver el show en vivo