Washington. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) no ha hallado indicios de que Kiev atacara recientemente con drones una residencia del presidente ruso Vladimir Putin, según indicaron funcionarios estadounidenses citados este miércoles por el diario The Wall Street Journal, lo que desmentiría las acusaciones vertidas esta semana por Moscú.
Las fuentes consultadas por el rotativo aseguran que Ucrania, que ha negado esa acometida en concreto, buscaba golpear un objetivo militar que ya había atacado anteriormente y que está ubicado en Nóvgorod, donde se sitúa la residencia campestre de Putin supuestamente asaltada, aunque no está en las cercanías de la misma.
La publicación de esta información por parte de The Wall Street Journal se produce el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, compartió en redes sociales un editorial del tabloide The New York Post que acusa a Moscú de inventar el ataque para boicotear el proceso de paz con Kiev en el que ha mediado el propio Trump.
El artículo es muy crítico con Putin, al que acusa también de basar toda su campaña contra Ucrania en una "mentira", de "despreciar a Estados Unidos" y de trabajar en contra la agenda de Trump al aliarse con países como Irán, Corea del Norte o la Venezuela de Nicolás Maduro.
El pasado lunes el propio Trump aseguró que Putin le había contado por teléfono el supuesto ataque sobre su residencia.
El republicano dijo estar muy enojado por esa presunta acción ucraniana, aunque concedió al mismo tiempo que cabía la posibilidad de que la operación no se hubiera producido tal y como le relató Putin.
Durante sus dos mandatos Trump ha elogiado repetidamente a Putin y se ha mostrado cercano a las posturas del Kremlin, al tiempo que ha criticado argumentos de Kiev, llegando a decirle públicamente al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que no tiene "las cartas para ganar" la guerra y tachándolo de desagradecido para con el apoyo de Washington.
