Moscú. El presidente ruso, , felicitó este miércoles a sus ciudadanos por el Año Nuevo y expresó “creer en la victoria” de en su guerra contra .

Las primeras felicitaciones fueron retransmitidas por televisión a los habitantes de las regiones de Kamchatka y Chukotka, en el Lejano Oriente ruso, a 9 husos horarios de .

“Lo celebramos con nuestros seres queridos: nuestros hijos, padres, amigos y compañeros de armas. Incluso los que están lejos, siempre están con nosotros”, inició Putin su discurso.

Sin embargo, sus palabras enseguida adquirieron tonos bélicos con el contexto de la de Ucrania, iniciada en 2022.

Una vez más, Putin habló por sus ciudadanos y alegó que “millones de personas en toda Rusia están con ustedes en esta Nochevieja”, dirigiéndose a los combatientes rusos que se encuentran en Ucrania.

“¡Felicito a todos nuestros soldados y comandantes por el , creemos en ustedes y en nuestra victoria!”, declaró el, quien anteriormente culpó a Ucrania de entorpecer las negociaciones de paz durante todo el proceso que tuvo lugar este año.

El tradicional discurso de Putin tuvo de fondo una catedral ortodoxa y el , y duró esta vez tres minutos y veinte segundos, uno de los más cortos.

El discurso más largo, de nueve minutos, tuvo lugar en 2022, desde la sede del Distrito Militar Sur, en la ciudad de Rostov del Don.

