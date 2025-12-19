El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que el fin de la guerra depende de Kiev y sus aliados occidentales, negó la responsabilidad de Rusia en la génesis del conflicto y se felicitó por los últimos avances territoriales en la vecina Ucrania.

Añadió que está dispuesto a garantizar la seguridad en caso de convocatoria de elecciones presidenciales en Ucrania, pero descartó un posible cese total de las hostilidades.

"Estamos dispuestos a pensar en cómo garantizar la seguridad en caso de elecciones en Ucrania. Aunque sea cesar, abstenerse de realizar ataques en la retaguardia el día de las elecciones", dijo al responder en directo a las preguntas de la prensa y la ciudadanía.

El mandatario ruso hizo estas afirmaciones en su gran rueda de prensa anual en Moscú, mientras Estados Unidos y los europeos siguen moviéndose a nivel diplomático para encontrar una salida al conflicto, y se mantiene en el aire la resolución de la cuestión territorial.

Lee también Putin critica el revanchismo de los "cerditos" europeos que querían "despedazar" Rusia

"Nuestras tropas avanzan en toda la línea de contacto", y "estoy seguro de que antes de que termine el año, veremos nuevos éxitos", aseveró Putin en el evento, retransmitido por televisión.

Las fuerzas rusas aceleraron este año sus conquistas en Ucrania, y controlan alrededor del 19% del territorio, incluyendo la península de Crimea, anexionada en 2014.

Según el dirigente de 73 años, "la pelota está completamente en el campo de nuestros rivales occidentales, empezando por la cabeza del régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos" a la hora de poner fin a la contienda.

Por otro lado, añadió, los rusos "no nos consideramos responsables de la muerte de la gente, porque no fuimos nosotros quienes empezamos esta guerra".

El mandatario se refirió también a la decisión de la UE, en su cumbre concluida la madrugada del viernes en Bruselas, de no servirse de los activos rusos congelados en el bloque para financiar un préstamo de 90 mil millones de euros (unos 105 mil 500 millones de dólares) a Ucrania.

Putin dijo que el uso de esos fondos congelados habría sido "un atraco".

Lee también Zelensky pide a parlamentarios de Ucrania reformas que permitan elecciones bajo la ley marcial

Más de 200 mil millones de euros (234 mil millones de dólares) del Banco Central ruso están en manos de la sociedad bruselense Euroclear.

"¿Y por qué no pueden llevar a cabo ese atraco? Porque las consecuencias podrían ser graves para los ladrones", avisó Putin, que esta semana calificó a los líderes europeos de "cerditos" obsesionados con el "derrumbe" de Rusia.

Desde Varsovia, donde se encuentra de visita este viernes, el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo que en caso de derrota de su país Rusia atacará a continuación "y de manera inevitable" a Polonia.

Putin aseveró en su conferencia de prensa que Rusia no atacará a nadie "si nos tratan con respeto y respetan nuestros intereses".

La cuestión territorial, gran incógnita

Como en años anteriores, había gran expectación por sus declaraciones sobre numerosos temas, como la ofensiva desatada en Ucrania en febrero de 2022 o sus relaciones con el presidente estadounidense Donald Trump, que trata de poner fin al conflicto.

De momento no está claro el estado de las negociaciones sobre la cuestión territorial.

En noviembre trascendió una propuesta de Washington, redactada sin participación de Kiev ni sus aliados europeos, que habría supuesto la retirada de Ucrania de toda la región oriental de Donetsk y el reconocimiento de facto por parte de Estados Unidos de Donetsk, Crimea y Lugansk como rusas.

El plan se ha enmendado en varias reuniones entre estadounidenses y ucranianos, pero la cuestión territorial se mantiene como un punto de fricción.

En septiembre de 2022, Rusia afirmó haber anexionado oficialmente las regiones de Zaporiyia, Donetsk, Lugansk y Kherson, a pesar de no tener el control militar total sobre ellas.

Lee también VIDEO: Intérprete del Parlamento Europeo rompe en llanto al traducir la historia de niño ucraniano

Preocupación por Ucrania y la economía

El conflicto de Ucrania es una de las mayores preocupaciones de los rusos. Según una encuesta del centro independiente Levada, efectuado a mediados de este mes, el 21% de los sondeados quieren que se le pregunte este viernes a Putin cuándo terminará la "operación militar especial".

"Si tuviera la posibilidad de hacer una pregunta al presidente, le preguntaría '¿Cuándo habrá paz para todos?'. Sería una felicidad", dijo Ana, una pensionista moscovita de 65 años, a AFP.

De acuerdo con ese instituto, declarado "agente del extranjero" por las autoridades, el 16% de los encuestados querría saber cuándo mejorarán sus condiciones de vida, en una Rusia que afronta una elevada inflación del 6,6% en noviembre y es blanco de numerosas sanciones económicas occidentales.

Si bien la economía rusa aguantó a las sanciones occidentales contra los hidrocarburos, las dificultades se dejan sentir en una penuria de mano de obra, y el coste prohibitivo de los créditos bancarios. Al hilo de esto, el Banco Central ruso anunció que recorta medio punto, a 16%, su tasa directriz de interés.

Después de dos años de crecimiento espoleado por el esfuerzo de guerra, la economía rusa muestra señales de cansancio. El Banco Central espera un crecimiento del PIB de entre el 0,5% y el 1% este año, frente al 4,3% de 2024 y el 4,1% del año 2023.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc