Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, criticó las ideas “revanchistas” de los “cerditos europeos” que según él anhelaban el desmoronamiento de Rusia para despedazarla y quedarse con sus restos.
“Creían que destruirían y desmantelarían Rusia en poco tiempo. Y los cerditos europeos se unieron de inmediato a la labor de la anterior Administración estadounidense, con la esperanza de aprovecharse del colapso de nuestro país, recuperar lo perdido en períodos históricos anteriores y tomarse la revancha”, dijo el jefe del Kremlin al intervenir ante la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa rusos.
Rusia, "profundamente preocupada" por declaraciones "beligerantes" de EU sobre Venezuela
Putin confía en diálogo con Europa
Según el mandatario ruso, pese al estado actual de las relaciones con Europa, el diálogo entre las partes se restablecerá.
“La administración estadounidense está demostrando esa disposición. Estamos dialogando con ellos. Espero que ocurra lo mismo en Europa”, opinó.
A la vez, se mostró convencido de que esto ocurra con otras élites políticas en Europa, y no las que gobiernan en la actualidad.
“En cualquier caso, será inevitable a medida que nos hagamos más fuertes. Si no es con los políticos actuales, entonces será tras un cambio en las élites políticas europeas”, señaló.
Propuestas para acabar con la guerra en Ucrania podrían enviarse a Rusia en días: Zelensky
Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea empeoraron tras la anexión por parte de Moscú de la península ucraniana de Crimea en 2014 y alcanzaron su punto más bajo tras el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.
