Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Consejo de Warner Bros rechaza contraoferta de Paramount; unión con Netflix "ofrecerá más opciones" a los consumidores, dice

Sheinbaum: Hasta el momento no hay vínculos de huachicol con Alex Tonatiuh; entregó información para decomiso de combustible, dice

Aduanas descabeza dirección en Aduanas; investigaba huachicol

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”

Coche bomba que estalló en Coahuayana, fue accionado a distancia: fiscal de Michoacán; rostros de probables responsables están ubicados, dice

VIDEO Brugada encabeza encendido navideño en Zócalo de CDMX; "Construimos alegría y convivencia en este hermoso lugar", dice

Capitalinos avalan gestión de Brugada; registra 67% de aprobación: Encuesta

Moscú. El presidente ruso, , criticó las ideas “revanchistas” de los “cerditos europeos” que según él anhelaban el desmoronamiento de para despedazarla y quedarse con sus restos.

“Creían que destruirían y desmantelarían Rusia en poco tiempo. Y los cerditos europeos se unieron de inmediato a la labor de la anterior Administración estadounidense, con la esperanza de aprovecharse del colapso de nuestro país, recuperar lo perdido en períodos históricos anteriores y tomarse la revancha”, dijo el jefe del al intervenir ante la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa rusos.

Putin confía en diálogo con Europa

Según el mandatario ruso, pese al estado actual de las con Europa, el diálogo entre las partes se restablecerá.

“La administración estadounidense está demostrando esa disposición. Estamos dialogando con ellos. Espero que ocurra lo mismo en Europa”, opinó.

A la vez, se mostró convencido de que esto ocurra con otras en Europa, y no las que gobiernan en la actualidad.

“En cualquier caso, será inevitable a medida que nos hagamos más fuertes. Si no es con los políticos actuales, entonces será tras un cambio en las élites políticas europeas”, señaló.

Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea empeoraron tras la anexión por parte de de la península ucraniana de Crimea en 2014 y alcanzaron su punto más bajo tras el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.

