Más Información
Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones
Consejo de Warner Bros rechaza contraoferta de Paramount; unión con Netflix "ofrecerá más opciones" a los consumidores, dice
EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos
Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”
Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG
Coche bomba que estalló en Coahuayana, fue accionado a distancia: fiscal de Michoacán; rostros de probables responsables están ubicados, dice
VIDEO Brugada encabeza encendido navideño en Zócalo de CDMX; "Construimos alegría y convivencia en este hermoso lugar", dice
El Parlamento Europeo aprobó definitivamente la prohibición de todas las importaciones de gas ruso a la Unión Europea a finales de 2027, con el objetivo de privar a Rusia de los recursos con los que financia su guerra en Ucrania.
Los eurodiputados aprobaron por amplia mayoría este texto, que todavía debe recibir un último visto bueno de los Estados miembros por mayoría cualificada, algo que debería ser una formalidad.
"Desde que comenzó la guerra a gran escala en febrero de 2022, la Unión Europea ha pagado más de 216 mil millones de euros [254 mil millones de dólares] por energía fósil rusa", dijo la eurodiputada letona del Partido Popular Europeo (conservador).
Lee también China impone arancel antidumping de hasta 19.8% a importaciones de cerdo desde la Unión Europea
"Seguimos pagando cerca de 40 millones de euros [47 millones de dólares] al día a Rusia y, de este modo, seguimos financiando las masacres en Ucrania", afirmó.
El texto prevé prohibir progresivamente la compra de gas ruso. En el caso de los contratos a largo plazo, los más sensibles, que a veces se extienden durante décadas, la medida se aplicará a más tardar el 1 de noviembre de 2027.
Las empresas que eludan la prohibición podrán ser sancionadas.
Sin embargo, el acuerdo no contempla la prohibición total de las compras de petróleo y de combustible nuclear rusos, a los que aún recurren varios Estados europeos.
Lee también Venezuela califica como una "grotesca amenaza" bloqueo de petroleros; acusa a EU de intentar "robarse riquezas"
La Comisión Europea optó por una propuesta legislativa en lugar de sanciones, ya que puede aprobarse por mayoría cualificada de los Estados miembros en lugar de por unanimidad.
El objetivo es sortear un veto de Hungría y Eslovaquia, países considerados cercanos a Moscú y opuestos a estas medidas.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha prometido impugnar el plan ante los tribunales.
"Maduro es dictador, pero no es narcotraficante", dice Gustavo Petro; esa es una narrativa de EU, acusa
sg/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]