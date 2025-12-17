Más Información

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

La mañanera de Sheinbaum, 16 de diciembre, sigue la transmisión en vivo

La mañanera de Sheinbaum, 16 de diciembre, sigue la transmisión en vivo

Taibo y amigos, los superpoderosos tras colección de FCE

Taibo y amigos, los superpoderosos tras colección de FCE

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Consejo de Warner Bros rechaza contraoferta de Paramount; unión con Netflix "ofrecerá más opciones" a los consumidores, dice

Consejo de Warner Bros rechaza contraoferta de Paramount; unión con Netflix "ofrecerá más opciones" a los consumidores, dice

Aduanas descabeza dirección en Aduanas; investigaba huachicol

Aduanas descabeza dirección en Aduanas; investigaba huachicol

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”

Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

Coche bomba que estalló en Coahuayana, fue accionado a distancia: fiscal de Michoacán; rostros de probables responsables están ubicados, dice

Coche bomba que estalló en Coahuayana, fue accionado a distancia: fiscal de Michoacán; rostros de probables responsables están ubicados, dice

VIDEO Brugada encabeza encendido navideño en Zócalo de CDMX; "Construimos alegría y convivencia en este hermoso lugar", dice

VIDEO Brugada encabeza encendido navideño en Zócalo de CDMX; "Construimos alegría y convivencia en este hermoso lugar", dice

Capitalinos avalan gestión de Brugada; registra 67% de aprobación: Encuesta

Capitalinos avalan gestión de Brugada; registra 67% de aprobación: Encuesta

El Parlamento Europeo aprobó definitivamente la prohibición de todas las de gas ruso a la a finales de 2027, con el objetivo de privar a Rusia de los recursos con los que financia su guerra en Ucrania.

Los aprobaron por amplia mayoría este texto, que todavía debe recibir un último visto bueno de los Estados miembros por mayoría cualificada, algo que debería ser una formalidad.

"Desde que comenzó la guerra a gran escala en febrero de 2022, la Unión Europea ha pagado más de 216 mil millones de euros [254 mil millones de dólares] por energía fósil rusa", dijo la eurodiputada letona del Partido Popular Europeo (conservador).

Lee también

"Seguimos pagando cerca de 40 millones de euros [47 millones de dólares] al día a Rusia y, de este modo, seguimos financiando las masacres en Ucrania", afirmó.

Gas ruso. Foto: EFE
Gas ruso. Foto: EFE

El texto prevé prohibir progresivamente la compra de gas ruso. En el caso de los contratos a largo plazo, los más sensibles, que a veces se extienden durante décadas, la medida se aplicará a más tardar el 1 de noviembre de 2027.

Las empresas que eludan la prohibición podrán ser sancionadas.

Sin embargo, el acuerdo no contempla la prohibición total de las compras de petróleo y de combustible nuclear rusos, a los que aún recurren varios Estados europeos.

Lee también

La Comisión Europea optó por una propuesta legislativa en lugar de sanciones, ya que puede aprobarse por mayoría cualificada de los Estados miembros en lugar de por unanimidad.

El objetivo es sortear un veto de Hungría y Eslovaquia, países considerados cercanos a Moscú y opuestos a estas medidas.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha prometido impugnar el plan ante los tribunales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Descuentos INAPAM diciembre 2025: ¿Qué adultos mayores pagan menos de predial y agua? Foto: iStock / lucigerma / INAPAM

Descuentos INAPAM diciembre 2025: ¿Qué adultos mayores pagan menos de predial y agua?

Alerta Telcel Fecha límite en 2026 para registrar tu línea y evitar bloqueo inmediato. Foto: Canva

Alerta Telcel: Fecha límite en 2026 para registrar tu línea y evitar bloqueo inmediato

Residencia permanente condicional. iStock/Smederevac

¿Te casaste con un estadounidense? Lo que debes saber sobre la residencia permanente condicional

Canadá. Foto: iStock / JulieAlexK

¿Y México? Países a los que Canadá NO les pide visa de turista para ingresar

July 4th Independence Day. iStock/ photovs

Lista completa de días feriados oficiales en Estados Unidos para el año 2026