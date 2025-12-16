La Unión Europea anunció un financiamiento de 55 millones de pesos para cinco proyectos en México contra la violencia de género y acceso a la justicia para niñas, adolescentes y mujeres.

Esto, en el marco de la visita de Kajsa Ollongren, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, quien refrendó el compromiso compartido para la protección de los derechos humanos en nuestro país.

Ollongren reconoció también el trabajo que se hace en materia de desaparición, identificación y búsqueda de personas tras el encuentro que tuvo el lunes en Zacatecas con el gobernador David Monreal Ávila.

Francisco André, embajador de la Unión Europea en México, comentó que los cinco proyectos abarcan distintas acciones, en coordinación con autoridades y organizaciones de la sociedad civil, como el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia para la prevención de la violencia basada en género; empoderamiento y protección con incidencia política, nuevas tecnologías y redes de prevención para una vida libre de violencia; y mejorar el acceso a la justicia de víctimas de delitos como violencia sexual, trata y explotación sexual infantil.

Además, garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencia con la debida diligencia reforzada en la actuación de las instituciones públicas; y mujeres disfrutando el derecho a una vida libre de violencia con el fortalecimiento de organizaciones y la promoción de entornos institucionales dignos y seguros.

“Es un valor y un objetivo que sabemos que lo compartimos con México, con sus autoridades y con su liderazgo”, expresó el embajador.

La representante para los Derechos Humanos compartió que en Zacatecas conversó con las autoridades de los esfuerzos para mejorar el sistema y el trabajo concreto sobre las desapariciones, “pero lo más importante, creo, es devolverlas a sus familias y brindarles lo que necesitan”.

Apuntó que habló con familiares y madres de personas desaparecidas que llevan años en la búsqueda.

“Diría que el paso más importante que han dado, y que los distingue, según tengo entendido también en otros estados de México como un ejemplo positivo de cómo abordar esta situación, es la voluntad política y la determinación. Y creo que la Fiscalía General demuestra que hay que trabajar arduamente para asegurar la experiencia adecuada en las diversas áreas de especialización necesarias. Por ejemplo, con la ciencia forense, pero también con la policía, se trata de un esfuerzo conjunto”, dijo al mencionar que se necesita la participación de todas las partes para lograr resultados.

Externó una felicitación a las autoridades zacatecanas y confió en que el proyecto financiado por la Unión Europea contribuya con la asistencia técnica y la experiencia necesarias.

“Creo que también debemos reconocer que, debido a la magnitud del problema y al número de personas desaparecidas en el pasado, esta es una tarea enorme y no se puede resolver de la noche a la mañana”, admitió.

“Esto requerirá tiempo, determinación y financiación continua, pero debo decir que mi visita, al final, sobre un tema muy difícil, me ha dado la esperanza de que con las medidas y el personal adecuados, el Estado está logrando un progreso muy positivo”, añadió.

El embajador destacó que también se trabaja con estados como Coahuila y Durango en el tema de búsqueda con asistencia técnica forense, adquisición de equipo y actividades: “Necesitamos ver cómo podemos ampliar este apoyo, este trabajo de la Unión Europea con la sociedad civil aquí en México, con las autoridades de cada estado”.

“Es una tarea difícil, larga y exigente que se basa mucho en la determinación de las sociedad civil, pero también en la voluntad política de las autoridades de los estados. La verdad es que en todos los estados donde estamos trabajando sentimos este apoyo, este compromiso y vamos encontrando resultados”, dijo Francisco André.

Se destacaron acciones también para la protección de periodistas y de personas migrantes.

