Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Alex Tonatiuh Márquez Hernández dejó de laborar como director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

En la conferencia matutina, la Mandataria federal fue interrogada sobre versiones que apuntaban a la presunta revocación de la visa estadounidense del funcionario o a la existencia de una indagatoria abierta. Al respecto, Sheinbaum aseguró que su gobierno no tiene conocimiento de ninguno de estos señalamientos.

“No tenemos conocimiento de ninguna de las dos cosas, lo que sí es que ya no trabaja en aduanas”, respondió la presidenta.

Ante la pregunta directa sobre los motivos de su salida, Sheinbaum indicó que se trató de una determinación interna. “Fue una decisión que tomó el director de Aduanas”, puntualizó, sin ofrecer mayores detalles.

La salida de Márquez Hernández ocurre en medio de diversos señalamientos públicos sobre su situación patrimonial y sus presuntos vínculos con la empresa Aledo S.A. de C.V., la cual es investigada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con una investigación publicada por EL UNIVERSAL, entre 2019 y 2025 Márquez Hernández reportó ingresos por aproximadamente un millón de pesos, provenientes principalmente de la Agencia Nacional de Aduanas y de la empresa Aledo S.A. de C.V. No obstante, en ese mismo periodo declaró egresos por 610 mil pesos, monto que —según el análisis— resulta insuficiente para sostener su estilo de vida.

A estos señalamientos se suma una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la cual reveló que el exfuncionario declaró poseer una colección de relojes de lujo valuada en 7.7 millones de pesos, lo que ha generado cuestionamientos sobre el origen de sus recursos.

Hasta el momento, ni la ANAM ni el propio Márquez Hernández han emitido un posicionamiento público adicional sobre estos señalamientos.

"No somos tapadera de nadie"

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que en su gobierno "no somos tapadera de nadie".

Indicó que si hay señalamientos en materia administrativa que tengan sustento en contra de Alex Tonatiuh Márquez Hernández se investiga por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el caso de denuncias penales le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR).

"Nosotros no somos tapadera de nadie. Nosotros actuamos con honestidad y con responsabilidad y ahí donde hay señalamientos hay dos formas de revisión: una administrativa que la llevan a Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; si en su revisión encuentra que hay algún problema con la penal, lo denuncia directamente la Fiscalía General de la República. Si hay una denuncia directa en la FGR, pues ellos tienen que investigarlo.

"Dentro del Sistema Anticorrupción, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene la atribución de hacer un número de sanciones determinado y si no, se lleva al Tribunal Administrativo en donde se hacen las acciones mayores", explicó.

