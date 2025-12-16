La Fiscalía General de la República (FGR) detalló cómo César Duarte, exgobernador de Chihuahua, mezcló diversos recursos del erario estatal y pretendió ocultar el origen ilícito de 73 millones 925 mil 995 pesos de un total de 96 millones 685 mil 253 pesos sin poderse acreditar su legítima procedencia, lo que se conoce como “la licuadora”.

El domingo un juez de Control con sede en Almoloya vinculó a proceso a Duarte Jáquez por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita y permanece en prisión preventiva oficiosa en El Altiplano, y se concedió un plazo de seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

En la causa penal 142/ 2024, de la que EL UNIVERSAL tiene copia, se detalla que para acreditar el hecho delictivo de operaciones con recursos de procedencia ilícita el 12 de mayo de 2022 fue signado por el director General de Procesos Legales perteneciente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el cual amplió la denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito contra familiares de Duarte Jáquez.

Lee también FGR obtiene vinculación a proceso contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se le acusa de lavado de dinero

La Fiscalía General de la República describió a detalle el movimiento presupuestario que César Duarte ejecutó durante su gestión en Chihuahua a fin de ocultar los desvíos de dinero del erario estatal.

Lee también FGR obtiene vinculación a proceso contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se le acusa de lavado de dinero

Entre ellos, Bertha Olga Gómez Fong, César Adrián, Bertha Isabel y Olga Sofia, todos de apellidos Duarte Gómez; Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga y Eduardo Esperón González.

También las personas jurídicas Financiera de la División del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Unión Ganadera Regional División del Norte, Pavimentos y Servicios de Parral, S.A. de C.V.; Ganadera El Saucito Balleza, S.P.R. de R.L. de C.V.; Hidroponia de Parral, S.A. de C.V., y Yacimientos de Alcalá, S.A de C.V.

Lee también Recuerdan lucha y valentía de Marisela Escobedo

En la orden de aprehensión se indica que, en el oficio de la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua, se acreditan las declaraciones patrimoniales del exgobernador y el contenido de las cuentas que él refirió, en las que incluso se hace mención de que invierte en negocios como la Financiera de la División del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R

También se obtuvieron varios oficios, uno de ellos con terminación 14576403 de 2022 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la que se remite información del Gobierno de Chihuahua, de una cuenta bancaria, pero también del cheque con terminación 18552 por la cantidad de 10 millones de pesos para una cuenta a favor de Unión Ganadera Regional División del Norte, los cuales fueron depositados el 12 de julio de 2012 a la banca HSBC.

También, copia certificada de otro cheque por un abono por la cantidad de 582 mil 975 pesos que se expidió el 16 de enero de 2011 a Ganadera División del Norte del estado de Chihuahua, también de banca HSBC.

Lee también FGR inicia carpeta de investigación por desplome de avioneta en Toluca; despliega peritos y agentes del MP en la zona

Copia certificada del cheque también para banca HSBC, de la misma Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua, por 4 millones 700 mil pesos; copia certificada de un cheque por la cantidad de 10 millones de pesos, de 25 de enero de 2012, también de la Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua.

Copia certificada de un cheque por otros 10 millones de pesos, con fecha de expedición 22 de febrero de 2012, a nombre de Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua, entre otros movimientos.

El dictamen en materia de contabilidad con folio 714 del 10 de enero de 2024 hace el análisis del flujo del dinero de Duarte Jáquez producto del peculado.

Lee también Jueza cancela audiencia del caso María Amparo Casar; FGR deberá continuar acusación ante juez del Reclusorio Norte

“Con éste hace referencia a los vínculos fiscales que existen entre César Duarte con Ganadera El Saucito Balleza, S.P.R. de R.L. de C.V., y entre Bertha Olga Gómez Font con Ganadera El Saucito Balleza, S.P.R. de R.L. de C.V.

“También hacen referencia a la información fiscal que proporcionó César Horacio Duarte ante el Servicio de Administración Tributaria, en la cual alude al pago de los impuestos y que acreditan la disposición que hizo de estas cantidades de dinero pretendiendo ocultarlas”, señala la causa penal.

Así como de la información fiscal de las sociedades morales Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Lee también Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice

La causa penal indica que se tiene con razonabilidad, en forma probable y para efectos de esta determinación, que Duarte Jáquez realizó el hecho delictivo consistente en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Esto es, que probablemente César Horacio Duarte Jáquez o a través de interpósita persona, durante el periodo de enero de 2012 a diciembre de 2016, pretendió ocultar el origen ilícito de 73 millones 925 mil 995 pesos de los 96 millones 685 mil 253 pesos producto del peculado.

“A sabiendas de lo anterior, sin poderse acreditar su legítima procedencia, empleando el sistema financiero nacional, mediante diversas operaciones”, dice la causa penal.

Lee también Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

Se hace mención de 567 mil 802 pesos depositados a la cuenta 04046617064 del Banco HSBC, S.A., a nombre de Pavimentos y Servicios de Parral, S.A. de C.V., que se mezclaron con el saldo existente en esa cuenta que tenía 2 mil 292 pesos y con diversos depósitos en efectivo y cheques que recibió.

Posteriormente retiraron todo el saldo (retiros en efectivo, expedición de cheques) en gastos de operación de la empresa durante el periodo del 20 de junio de 2011 al 1 de abril de 2013.

Indica que de los 39 millones 999 mil 983 pesos invertidos en el contrato 442475 de la institución financiera HSBC, S.A., a nombre de Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua.

Lee también INE entrega a Pablo Gómez propuestas de reforma electoral; son resultado de un buen trabajo: Taddei

Durante el periodo del 17 de enero al 31 de octubre del 2012 retornó la cantidad de 40 millones 551 mil 772 pesos a la cuenta 4049984800 de Banco HSBC S.A., por venta de valores del contrato 442475, los cuales se mezclaron con el saldo existente previamente y diversos depósitos en efectivo, recepción de transferencias y depósito de cheques, además realizó múltiples operaciones financieras.

Por otra parte, César Jáuregui, Fiscal de Chihuahua, negó que la gobernadora María Eugenia Campos recibiera un soborno de 10 millones de pesos por parte de Duarte, como se hizo mención durante la formulación de la imputación por parte de la FGR.