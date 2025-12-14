La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por su posible participación en la comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Esto luego que el Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) aportó los datos de prueba y un Juez de Control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 en el Altiplano, Estado de México, así como seis meses para la investigación complementaria.

La FGR señaló que los hechos, materia de investigación en contra de César "D", son por su probable participación, en su calidad de servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita aparentemente desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano.

César Duarte simuló apoyos para el sector ganadero donde los recursos iban a parar a sus empresas, según el Ministerio Público. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

César Duarte es detenido nuevamente

El pasado 8 de diciembre, la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que el exmandatario estatal fue detenido en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.

De acuerdo con Godoy Ramos, César Duarte había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en el estado de Chihuahua, cuyo proceso es tramitado por la Fiscalía local.

Detalló que el 4 de octubre de 2024 se tramitó ante el gobierno de Estados Unidos la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, misma que fue concedida el 4 de diciembre de 2025.

Las indagatorias en contra de Duarte son por su posible intervención como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, presuntamente utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano.

