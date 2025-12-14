El gobierno de Morena se enreda cada día más en sus ocurrencias e improvisaciones para resolver el grave problema del desabasto de medicamentos e insumos médicos en clínicas y hospitales de todo el país, lo que pone en serio riesgo la vida de millones de mexicanos, denunció el senador Manuel Añorve Baños.

El coordinador de la bancada del PRI en el Senado advirtió que es insuficiente el nuevo programa de módulos de surtimiento de recetas que más bien parecen carritos sandwicheros y que además no cuentan con los medicamentos necesarios ni cumplen con los mínimos estándares de salubridad al operar en espacios públicos, además de su excesivo e innecesario costo de operación.

En un comunicado, dijo que el sistema de salud federal es un rotundo fracaso “y ahora salen con una nueva ocurrencia: las llamadas farmacias móviles del bienestar, un programa que está destinado al fracaso porque aún persiste el desabasto de medicamentos”.

“Simplemente, no hay medicamentos, ya le echaron la culpa a las farmacéuticas, le echaron la culpa a los rateros de Birmex, por un desfalco de más de 13 mil millones de pesos y la falta de medicamentos persiste, incluso no hay ni algodones, no hay ni jeringas en los hospitales públicos”, enfatizó.

Añorve Baños lamentó que el gobierno de Morena gaste recursos del presupuesto en tonterías cuando lo más lógico sería restablecer el sistema de abasto de medicinas e insumos de curación en las clínicas y hospitales del sector salud.

El legislador priista advirtió que mientras el gobierno de la llamada 4T no tome en serio la problemática que se generó desde la administración pasada encabezada por Andrés Manuel López Obrador y apliquen políticas públicas serias, las y los mexicanos seguirán padeciendo la falta de medicamentos, poniendo en riesgo su vida y la de sus familiares.

