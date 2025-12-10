El pleno del Senado aprobó reformas a la Ley General de Salud para establecer la prohibición absoluta de la producción, comercialización, importación, exportación y publicidad de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos en todo el territorio nacional, ello con el rechazo de los cambios legislativos por parte de la oposición al señalar que al no regularse el mercado se dejará en manos de la delincuencia en el negocio del vapeo.

Con la dispensa de trámite y en fast track se aprobó con 76 votos de Morena, PT y PVEM, así como 37 sufragios en contra del PAN, PRI y MC la reforma presidencial que establece imponer de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de 100 a dos mil veces (226 mil 280 pesos) el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien fabrique o venda cigarrillos electrónicos o vapeadores.

El dictamen establece de manera explícita que ni el consumo ni la posesión para uso personal constituirán una infracción.

Las sanciones aplicarán únicamente para quienes, con fines de comercio o lucro, busquen adquirir, distribuir, transportar o almacenar vapeadores y cigarrillos electrónicos.

“Solamente aquellos que producen, comercializan y obtienen lucro indebido de ellos son los que van a ser sancionados”, señala el documento aprobado.

“Morena le firma un cheque en blanco para el crimen envenene a los jóvenes con la venta de vapeadores. Le están entregando el mercado, le abren nuevos negocios al crimen organizado mediante esta prohibición, en vez de regular y darle facultades a la Cofepris”, expuso en tribuna la senadora del PAN, Gina Campuzano.

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, anunció que su bancada no acompañaría el dictamen al considerar que contiene un elemento “central e irreparable”: la ruta prohibicionista en materia de cigarrillos electrónicos y vapeadores.

Acusó al gobierno federal de renunciar a regular y a vigilar este mercado, optando por “la salida fácil” de la prohibición absoluta.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, indicó que la minuta incluye la no criminalización de los usuarios de vapeadores y otros dispositivos, se adicionó la tipificación de un delito, pero se expresa que no habrá sanción alguna por la simple posesión de los dispositivos para consumo personal.

