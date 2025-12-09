Adán Augusto reconoce que regaló miles de libros de AMLO a senadores; desconoce cuánto gastó

El senador Adán Augusto aclaró que no utilizó recursos del Senado ni de su bancada, sino que adquirió con sus propios recursos los miles de ejemplares del libro “Grandeza” del expresidente Andrés Manuel López Obrador que regaló a los legisladores de Morena.

Dijo desconocer cuánto gastó, porque no ha hecho las cuentas, pero explicó que lo hizo para darle un regalo a sus compañeros de su grupo parlamentario.

“Otros acostumbran a regalar piernas, pavos y eso, yo les regalo libros”, afirmó.

Llegan al Senado cientos de libros de “Grandeza” del expresidente Andrés Manuel López Obrador que regalados (09/12/2025). Foto: Especial

Adán Augusto López señaló que obsequió ciento y tantos ejemplares a cada senador, esto a pesar de que en la oficina de cada legislador hay 13 cajas con 20 ejemplares, es decir 260 libros por cada morenista, lo que da un total de 17 mil 420 libros por todo el grupo parlamentario de Morena conformado por 67 senadores.

El coordinador parlamentario informó que la idea es que los senadores obsequien los libros entre los simpatizantes de Morena, en sus recorridos por sus comunidades y territorios.

