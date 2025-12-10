Yunes defiende voto a favor de la reforma judicial y su adición a Morena; protagoniza “encontronazo” con Marko Cortés

Durante la discusión de la reforma para prohibir los vapeadores, los senadores Miguel Ángel Yunes Márquez, de Morena, y Marko Cortés Mendoza, del PAN, se enfrentaron y revivieron sus enconos a raíz de que el veracruzano abandonó las filas panistas para sumarse a la bancada oficial y votar en favor de la reforma judicial.

El primero en recordar el tema fue Cortés Mendoza, quien reprochó a Morena que se hizo a la mala de la mayoría calificada que el pueblo no le otorgó en las urnas.

“Están abusando de la mayoría que compraron y los senadores que cooptaron con órdenes de aprehensión y con dinero”, señaló en clara alusión a Yunes Márquez, quien más adelante, al intervenir con el tema de los vapeadores, arremetió contra el expresidente de Acción Nacional, a quien llamó “miserable” y contra el partido blanquiazul.

“Tengo algo que a ellos les falta, tengo valor y tengo carácter. A este miserable, que hace unos minutos se subió a la tribuna con un discurso cobarde a querer revivir la campaña en mi contra, y además de faltarle valor, le falta memoria. Olvida que fuimos los Yunes quienes les dimos vida al PAN en Veracruz, integrado hasta entonces por mediocres burócratas como él, que no tenían liderazgo alguno entre los veracruzanos.

“Los Yunes le dieron al PAN siete millones de votos a lo largo de veinte años de trabajo, ganándonoslos en la calle. (…) A estos linchadores les dimos votos para que llegaran ellos, sus amigas, sus novias, sus familiares al Senado y a la Cámara de Diputados, por representación proporcional. También les dimos los votos para alcanzar el liderazgo nacional que no merecían, porque, además de miserables, son pequeños, chiquitos, muy chiquitos, liderazgo que usaron para hacer negocios con el dinero de Acción Nacional”.

Según Yunes Márquez, la decisión de apoyar a la presidenta la tomó voluntariamente y dijo que no se arrepiente del paso que dio.

"He guardado silencio frente al linchamiento orquestado en mi contra por quienes durante años fueron mis compañeros y llegué a pensar que eran mis amigos, la razón de sus ofensas fue que coincidí con la presidenta Claudia Sheinbaum y dí mi voto a favor de la reforma judicial, hoy después de vivir esta difícil circunstancia, quiero decirlo con toda la fuerza de mi ser y de mis convicciones: volvería a votar en el sentido que lo hice", aseveró Yunes.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo llamó en reiteradas ocasiones a Yunes a apegarse al tema del debate, sin que el expanista le hiciera caso, y fue hasta varios minutos después cuando ordenó cerrarle el micrófono de la tribuna.

En respuesta, Marko Cortés aseguró que no termina de sorprenderle el cinismo, la sinvergüenzada y la falta de honor de Yunes, a quien se refirió como un traidor.

“Respeto a quien llegó aquí al Senado de la República con el voto de Morena, del PT y del Verde, pues ellos llegaron con esa fuerza, pero a quienes llegaron con el voto de la oposición, habiendo firmado una plataforma política, un compromiso institucional de venir a defender los contrapesos, los equilibrios de poderes. (…) Pero ¿qué ganó?, las órdenes de aprehensión -y lo sabemos muy bien-, a la familia. Ganaron las órdenes de aprehensión y el miedo, y seguramente que había cola que les pisaran, antes nos negaban que existía. Y a otros, lo que les ganó es simplemente las cantidades de dinero que les ofrecieron. Qué pena y qué triste para México, porque México a ustedes no les dio la mayoría calificada, la corrompieron, la compraron y se hicieron a la mala de ella y están abusando de eso”, concluyó.

