Tras dispensarle trámites al considerarlo un tema de urgente resolución, el pleno del Senado de la República presentó el dictamen a la minuta por el que se establecen aranceles a la importación de 316 productos asiáticos y de países sin tratado comercial con México.

La mayoría oficialista rechazó una moción suspensiva para posponer la discusión de este proyecto, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El senador panista Mario Cortés Mendoza argumentó que mientras la Cámara de Diputados tuvo al menos 45 días para analizar la iniciativa, la minuta aprobada en San Lázaro llegó al Senado apenas este miércoles, por lo que cuestionó que los legisladores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo pretendan aprobar un dictamen sin haberlo leído.

Sesión en el Senado de la República (10/12/2025). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“¿Por qué le faltan el respeto al Senado de la República?, el dictamen apenas llegó hoy y en la mañana. Si ustedes no hacen respetar el Senado, al menos el grupo parlamentario de Acción Nacional sí lo hará, porque merecen y merecemos respeto, porque merecemos conocer este dictamen. Estamos hablando de mil 463 fracciones arancelarias en 17 sectores estratégicos”, indicó.

El legislador opositor advirtió que imponer estos aranceles afectará a la industria y provocará que se encarezcan los productos en detrimento de los consumidores mexicanos.

Además, reprochó que Morena haga uso de una mayoría legislativa que el pueblo no le concedió en las urnas.

“Están abusando de la mayoría que compraron y los senadores que cooptaron con órdenes de aprehensión y con dinero”, señaló en clara alusión a Miguel Ángel Yunes Márquez.

En contraparte, el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña salió en defensa del expanista.

“Les pese lo que les pese y les disguste lo que les disguste, el senador Yunes es un compañero nuestro, de nuestro movimiento, que ha aportado con mucha valía a nuestro movimiento. Su voto fue clave para la transformación y democratización del Poder Judicial, y por más que respiren por la herida, así será y es valorado por nosotros en toda su dimensión, en toda su validez”, puntualizó.

Ante las protestas de los panistas, que interrumpieron su discurso, Fernández Noroña pidió a la bancada de Acción Nacional que “aguanten los argumentos, serénense, el doctor Noroña tenía que venir a darles su despedida decembrina”.

