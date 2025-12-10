Las comisiones de Salud y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobó en fast track y sin cambios respecto a lo enviado desde San Lázaro, el dictamen de reforma para imponer de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de 100 a dos mil veces (226 mil 280 pesos) el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien fabrique o venda cigarrillos electrónicos o vapeadores.

De inmediato la reforma a la Ley General de Salud avalada con 23 votos a favor y 10 en contra fue turnada al pleno del Senado para su discusión y aprobación en la sesión ordinaria de este mismo miércoles, en la cual se elimina criminalizar a las personas que vapean.

La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece la prohibición de la publicidad o propaganda para promover el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, a través de cualquier medio impreso, digital, televisivo, radial o cualquier otro medio de comunicación.

El senador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, dijo que esta reforma en lugar de prohibir el uso de vapeadores, se deberían regular, porque de otra reforma permitirá dejar el mercado en manos del crimen organizado.

Guadalupe Murguía, del PAN, dijo que este dictamen se “está aprobando de forma apresurada, en media hora, sobre las rodillas”, cuando es un tema que es imposible revisar en tan corto tiempo y sobre todo que lo que se apruebe afectará a los jóvenes, porque no hay una vigilancia de Cofepris sobre que contienen estos vapeadores, que será un negociazo para la delincuencia organizada.

