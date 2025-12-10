Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Más Información

El diputado federal de Morena negó que Edgar “Limones”, integrante de “Los Cabrera", detenido este miércoles en Durango por delitos de extorsión, tenga algún vínculo con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem).

En redes sociales, el también secretario de la Catem hizo un llamado a atender la única información oficial, emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencia que “en ningún momento establece relación alguna con nuestra organización”.

Señaló que la Confederación que dirige está construida con el esfuerzo honesto de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. Por ello, “no vamos a permitir que la mentira manche su trabajo ni la integridad de nuestra organización”.

Haces Barba garantizó que la Catem seguirá adelante con legalidad, transparencia y convicción, defendiendo los derechos de quienes sostienen a México todos los días.

“Frente a la desinformación que circula, quiero ser absolutamente claro: Edgar “N”, alias “Limones” no tiene, ni ha tenido, ningún vínculo con Catem”, reiteró.

Felicitó a las autoridades mexicanas y a la SSPC, encabezada por Omar García Harfuch, por el golpe al crimen organizado con la reciente detención de Edgar “Limones”.

“Como dirigente de Catem niego rotundamente que el señor “Limones” pertenezca a esta gran Confederación. La Confederación de la productividad, la Confederación moderna, la Confederación que impulsa todos los días e impulsa los factores de la producción. ¡No se equivoquen! “Limones” no es Catem”, dijo el morenista en un video.

Por la mañana, Omar García Harfuch informó la captura de “Limones” y resaltó que su detención constituye un golpe a las redes de extorsión, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión de la presidenta .

“Era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo delictivo. La identificó operaciones irregulares relacionadas con extorsión y fraude”, indicó.

