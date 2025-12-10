Cae "Limones", integrante de "Los Cabrera"; extorsionaba a comerciantes y ganaderos en Durango

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que resultado de la labor conjunta entre la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa (Defensa) y la Fiscalía General de la República (FGR), fue detenido en Durango, Edgar "N", "Limones", integrante de la organización criminal "Los Cabrera", afín a “Los Mayos” del cártel del Pacífico.

Por medio de su cuenta de X, el secretario Harfuch afirmó que la detención de "Limones" constituye un golpe directo a las redes de extorsión.

Detalló que el detenido era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo.

"La UIF identificó operaciones irregulares relacionadas con extorsión y fraude", escribió en X; durante la acción se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, reportar detención de "Limones". Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @OHarfuch

“Limones” era también secretario de Organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango.

En las últimas horas, se reportó un fuerte operativo entre elementos de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) en las oficinas de la CATEM en Gómez Palacio, Durango. Las autoridades mantienen acordonado el sitio por lo menos dos cuadras alrededor.

"Limones" a la orden de "El 300"

De acuerdo a las investigaciones, “Limones” es jefe de plaza de “Los Cabrera” en la región Laguna de Durango y Coahuila, también se encuentra en el segundo nivel de la estructura criminal, donde recibe órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, “El 03” o “El 300”.

El hoy detenido recibió depósitos millonarios de origen injustificado y realizó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero y participó en la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta.

En un comunicado, el gabinete de Seguridad señaló que tras obtener datos de prueba, un Juez de Control, otorgó las órdenes para intervenir diversos inmuebles.

Los elementos desplegaron operativos coordinados en inmuebles en Coahuila y Durango, donde fueron detenidas varias personas, entre ellas Edgar “N”.

