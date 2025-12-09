Más Información

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

SRE: Buscaremos llegar a un acuerdo con EU por adeudo de agua; vamos a respetar derecho humano al líquido, afirma

Maduro tiene los "días contados", dice Trump; no descarta una invasión terrestre a Venezuela

Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de “jueces sin rostro”; se discutirá en febrero

, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que la , que dejó un saldo de cinco muertos y 12 heridos es por una pugna entre dos líderes de células del Cártel Jalisco Nueva Generación () y Cárteles Unidos, grupos que operan en esa zona.

En el informe mensual del gabinete de Seguridad que encabezó la presidenta , el secretario detalló que estos grupos criminales buscan control territorial.

“La afrenta es, como en la mayoría de las rivalidades delincuenciales. Cuando hay una rivalidad de , lo que se busca es control territorial, ampliar sus actividades en extorsión, narcomenudeo, trasiego de droga, tráfico de armas. Principalmente, en este caso, es el control territorial. En efecto, como usted lo menciona, son células afines a Cartel Jalisco, Cartel de Tepalcatepec y Carteles Unidos”, declaró.

“Esta es una pugna entre un grupo afín al Cártel Jalisco y a otro grupo que son Carteles Unidos, una pugna de dos personas, líderes que están en la zona, muy específicos, fue una pugna entre ellos", explicó.

