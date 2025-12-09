Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que no se descarta ninguna línea de investigación por el coche bomba que explotó en Coahuayana, Michoacán.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de ese martes 9 de diciembre en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad destacó el Plan Michoacán, implementado tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo.

Explicó que la camioneta venía de Colima: “Ahorita no se descarta ninguna línea de investigación, además de lo que ya se informó, porque tomemos en cuenta que donde explota la camioneta, arriba iban dos personas, arriba de la camioneta. Entonces están viendo, ahorita ya que lo atrajo la Fiscalía General de la República (FGR), se abren nuevas líneas de investigación”.

“Se van a hacer otros peritajes para determinar exactamente qué pasó, porque no fue un vehículo, digamos, un coche bomba que hayan dejado y que después haya detonado, si no hay conductores, hay un conductor y una persona adicional que ingresan, llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota”, apuntó García Harfuch.

¿Cómo ocurrió lo del coche bomba de Michoacán?

Cuestionado por cómo pudo darse este evento ante la implementación del Plan Michoacán, el secretario de Seguridad destacó esta estrategia: “Cuando presentamos avances no es con una actitud triunfalista de que ya no ocurran hechos violentos”.

“De hecho, el Plan Michoacán está ahí, es un plan integral, no solo de seguridad para disminuir y reducir no solo homicidios, sino estos hechos violentos. Esto es un plan que vamos a continuar fortaleciendo hasta que disminuyan todos estos índices delictivos”, dijo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que los avances presentados sobre la situación de seguridad en Michoacán no deben interpretarse como una postura triunfalista, sino como parte del trabajo para evitar hechos violentos como la explosión del vehículo que dejó víctimas en la región de Tierra Caliente.

“Presentamos avances, no es con una actitud triunfalista de que ya no ocurran hechos violentos”, señaló el funcionario durante una conferencia, al ser cuestionado por la aplicación del Plan Michoacán y que se den estos hechos de violencia.

García Harfuch también contextualizó el hecho dentro de una confrontación criminal en la región. Indicó que no se trató de un ataque directo contra la policía comunitaria, sino de un choque entre facciones delictivas.

“Este no es el primer evento en el que se usan explosivos en esa zona”, señaló. De acuerdo con el funcionario, el estallido se enmarca en “una pugna entre un grupo afín al Cártel Jalisco y otro grupo que son Cárteles Unidos, una disputa entre dos líderes muy específicos de la zona”.

