LA PAZ, BCS., 10 de junio. — Dos hombres detenidos y el aseguramiento de droga y un vehículo fue el saldo de una agresión contra elementos de seguridad registrada en Puerto Adolfo López Mateos, en Baja California Sur.

Los hechos ocurrieron la noche del martes, cuando corporaciones de seguridad reportaron disparos de arma de fuego en las calles Vicente Guerrero y Valentín Carrera, lo que derivó en un operativo de respuesta e investigación.

Según confirmó esta mañana la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), durante la intervención fueron detenidos Luis “N”, de 22 años, originario de Nayarit, y José “N”, originario de Sinaloa, quien fue trasladado bajo custodia a un hospital para recibir atención médica.

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En el lugar fue asegurada una camioneta Ford Explorer de modelo reciente. Tras su inspección, las autoridades localizaron dos armas cortas y una cantidad de marihuana aún no cuantificada.

La movilización involucró a agentes de investigación criminal y corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, quienes resguardaron la zona mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

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El armamento, la droga y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que continuará con las investigaciones.

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Puerto Adolfo López Mateos se ubica en la costa oeste de Baja California Sur y es un poblado reconocido por la actividad pesquera y el turismo de observación de ballenas. Pertenece al municipio de Comondú y es una zona importante de pesca.

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Desde el año pasado se registra una confrontación entre células criminales en aquella región, que ha provocado el reforzamiento de la presencia de fuerzas militares.

El obispo emérito de la Diócesis de La Paz, fallecido en febrero pasado, Miguel Ángel Alba Díaz denunció hace un par de años que esta zona era un territorio amagado por el cobro de piso, así como las comunidades pesqueras de la región conocida como Pacífico Norte, en el municipio de Mulegé.

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Hallan a un hombre sin vida bajo puente en Cabo San Lucas

Un hombre fue localizado sin vida durante la madrugada de este miércoles bajo un puente carretero en Cabo San Lucas, el cual presentaba lesiones en la cabeza producidas por proyectil de arma de fuego.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 01:00 --hora local- en la zona conocida como Las Tinajas, ubicada en el tramo carretero Cabo San Lucas-Todos Santos.

De acuerdo con los primeros reportes, junto al cuerpo fue localizado un arma larga tipo fusil, por lo que la zona fue acordonada para el levantamiento de indicios y el procesamiento de la escena.

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La víctima, que no ha sido identificada, vestía playera roja y pantalón de mezclilla azul, según la información preliminar proporcionada por las autoridades.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

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Peritos continúan trabajando en el sitio y un agente del ministerio público de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE BCS) inició la carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

dmrr/cr