Alrededor de las 23:00 horas el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez arribó al Penal del Altiplano en el Estado de México y tendrá una audiencia este martes a las 9:00 horas ante un juez de control para decidir si hay o no vinculación a proceso.

El convoy fue integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Marina.

El exmandatario es señalado por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lee también Detienen nuevamente a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita

De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones fue arrestado por elementos de la SSPC a las 14:43 horas en la colonia Jardines de San Francisco, calle lateral Periférico de la Juventud.

La FGR informó que la captura es en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.

Detalló que César “N”, (quien fue gobernador de Chihuahua del 4 de octubre de 2010 al 3 de octubre del 2016) había sido detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en la entidad y el proceso está siendo tramitado por la Fiscalía local.

Lee también Inauguración del Centro de Convenciones “Tres Culturas” en Ciudad Cuauhtémoc

El 4 de octubre de 2024, se tramitó ante el Gobierno de Estados Unidos la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, que fue concedida el 4 de diciembre de 2025.

En su momento el fiscal de la entidad César Jáuregui explicó que se debía tener autorización porque en el tratado de extradición que tiene el gobierno federal con Estados Unidos establece que cuando una persona es extraditada solo puede ser juzgado en el país de origen por el delito que generó la extradición.

Esto salvo que el propio gobierno de Estados Unidos a través de una solicitud fundada del gobierno de que se trate le solicite aplicar un principio de excepción en relación con otros procesos penales.

Lee también Veracruz designa a Lisbeth Jiménez como nueva fiscal general; Congreso avala propuesta de Rocío Nahle

En una tarjeta informativa la FGR señaló que los hechos, materia de investigación en contra del ex mandatario estatal son por su probable intervención como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano.

El 8 de julio de 2020 el Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo al exgobernador en Miami, Florida y fue extraditado al país el 2 de junio de 2022.

El 6 de junio del 2022 se le vinculó a proceso por los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos agravados derivado del desvío de 96 millones 686 mil 253 pesos entre los años 2011 y 2014, fue internado en el Centro de Reinserción Social Número 1 de Aquiles Serdán en la ciudad de Chihuahua.

Lee también Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero

El 26 de agosto del 2023 un Juez de Control dictó prisión preventiva en contra del exgobernador por otros 120 millones de pesos en una segunda causa penal donde se le giró una orden de aprehensión cuando se encontraba en medio del primer proceso por peculado agravado y asociación delictuosa.

El exmandatario estatal enfrentaba dos procesos, uno bajo la causa penal 3041/2019 y otro por la causa penal 1260/2017, en la que se le señalaba de desvío de recursos públicos mediante una empresa facturera de Chihuahua.

El 6 de junio del 2024, Duarte Jáquez quedó en libertad condicional y estuvo en arraigo domiciliario.

Lee también FGR actualiza investigación por coche bomba en Michoacán; indaga delincuencia organizada

Durante una audiencia de cambio de medidas cautelares, la Jueza de Control del Poder Judicial estatal dejó sin efecto el encarcelamiento por cumplirse dos años de prisión preventiva que se le dictó el 2 de junio del año 2022.

En esa ocasión la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) no apeló la decisión y solicitó la colocación de un brazalete electrónico para localizar al exgobernador, además de la entrega de su pasaporte y se le prohibió salir de la ciudad de Chihuahua

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm