El pleno del Congreso de Veracruz, designó como nueva Fiscal General del Estado por un periodo de cuatro años (con posibilidad de relegirse por un periodo más) a la ahora ex magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

Durante sesión ordinaria realizada la tarde-noche de hoy y a propuesta de la gobernadora Rocío Nahle García (Morena), la mayoría de diputados morenistas y sus aliados del PVEM y PT (junto con uno del PAN y uno de MC) avalaron a Jiménez Aguirre quien se desempeñaba como magistrada en Materia Penal del Poder Judicial del Estado.

Los legisladores aprobaron -en la misma sesión donde se efectúo un receso y cambió en la orden del día- el nombramiento con 40 votos a favor y 5 en contra, al considerar que el perfil propuesto cumplía con todos los requisitos para fortalecer la procuración de justicia y combatir la impunidad, entre otros elementos.

En el documento remitido a la legislatura, la mandataria aseguró que su propuesta cumplía con todos los requisitos legales, como tener ciudadanía mexicana, contar con 30 años cumplidos, poseer titular de licenciatura en derecho con antigüedad mínima de 5 años, no tener condena por delito alguno y no pertenecer al estado eclesiástico.

Además de un perfil de persona honorable, conocimientos en ámbito jurídico, procuración de justicia y administración, así como respeto a derechos humanos, atención a las víctimas y perspectiva de género; y someterse a los exámenes de control y confianza.

Cinco legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI votaron en contra al considerar que la designación, bajo un nuevo método legal aprobado a finales de noviembre (donde el Ejecutivo en turno hace la propuesta sin una convocatoria abierta), violaba la autonomía del organismo, sin embargo celebraron la salida de la ahora ex fiscal Verónica Hernández, a quien consideraron un instrumento de represión del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

En contra parte, el Grupo Legislativo de Morena, PVEM y PT, defendieron la experiencia de la nueva fiscal y la legalidad de su nombramiento.

La nueva fiscal, quien tomó protesta de ley en el recinto legislativo, cuenta con una amplia trayectoria en el campo del Derecho Penal, que ha desarrollado en la administración de justicia.

Inició como Auxiliar Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia, hasta lograr desempeñarse como Secretaria de Estudio y Cuenta en la Primera Sala en Materia Penal.

Además fue Jueza de Control y Enjuiciamiento en el Séptimo Distrito Judicial con cabecera en Poza Rica, Veracruz; Jueza de Enjuiciamiento en los Distritos Judiciales Octavo, con cabecera en Papantla y Sexto con cabecera en Tuxpan.

En 2020, fue nombrada Magistrada del Poder Judicial del Estado y elegida por sus pares como presidenta de Sala y en 2022 como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado.

En la elección judicial pasada, logró ser electa por un periodo de nueve años como Magistrada en Materia Penal con más de 106 mil votos a su favor, cargo al que solicitó separarse.

Un relevo anunciado

Fue durante la mañana de este lunes cuando el Congreso del Estado recibió un oficio de renuncia de la Fiscal General, Verónica Hernández Giádnas, la cual fue aprobada por obvia resolución.

Hernández Giadans había venido enfrentando presiones políticas debido a que se le vincula con el ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, el cual fue gente cercana a la actual gobernadora, sin embargo la relación se fracturó cuando el funcionario estatal intentó disputarle la candidatura de Morena a la gubernatura en el 2024.

La ahora ex fiscal había llegado al organismo en medio de una confrontación para destituir al entonces fiscal Jorge Winckler Ortiz, designado durante el bienio del gobierno del entonces panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Fue el tres de septiembre del 2019 cuando la diputación permanente del Congreso de Veracruz determinó separar provisionalmente de sus funciones al fiscal General Winckler Ortiz por carecer de los exámenes de control y confianza.

A propuesta de la Junta de Coordinación Política, presidida por Morena, se presentó un punto de acuerdo para que fuera separado del cargo y en su lugar, avalaron dejar como encargada de despacho a quien se desempeñaba como directora jurídica de la Secretaría de Gobierno, Verónica Hernández Giadáns.

Tras la decisión del Congreso, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública tomaron en esa ocasión las oficinas centrales de la Fiscalía General e impidieron el acceso a cualquier persona; salvo a la encargada de despacho que ingresó con ayuda de los policías.

Para el 28 de mayo del 2020, los diputados locales eligieron a la Hernández Giadáns como titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz por un periodo de 9 años, los cuales no se cumplieron al renunciar este lunes al cargo.

