Guanajuato, Gto.- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo puso en marcha el “Plan de Carreteras Seguras” y entregó 162 nuevas patrullas a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

A un año de la implementación de la Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anrticrimen (CONFIA), la mandataria señaló que el compromiso por la seguridad se redobla y la fuerza operativa estatal crece un 27 por ciento para alcanzar 760 patrullas activas en todo el territorio estatal.

“En el caso de la Policía Estatal de Caminos, la capacidad se incrementa 825%, fortaleciendo la vigilancia en los 4 mil 308 kilómetros de vías estatales y federales”, dijo en el evento.

El Plan de Carreteras Seguras abarca ocho estaciones de cobertura y una subestación en puntos estratégicos del estado, células básicas de atención carretera, el incremento de personal y de patrullas equipadas con cámaras interiores y exteriores, GPS en tiempo real, telemetría y sistemas encriptados de comunicación.

En compañía de mandos de Seguridad de los tres niveles de gobierno, la gobernadora enfatizó que redoblarán el compromiso y van a seguir demostrando, con resultados, que “Guanajuato sí puede vivir en paz”.

Dijo que el trabajo conjunto está cambiando el rumbo de la seguridad del estado, por lo que se da el paso de blindar la red de carreteras, y hoy Guanajuato reporta una disminución del 58% en homicidios dolosos. Entre febrero y noviembre de 2025 este delito pasó de 12.7 a 5.30 (homicidios) diarios, agregó.

Libia Dennise García Muñoz Ledo puso en marcha el “Plan de Carreteras Seguras” (08/12/2025). Foto: Especial

Cerca de mandos del Ejército, resaltó que los operativos conjuntos con Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional han permitido resultados como el aseguramiento de más de un millón de litros de hidrocarburo.

Asimismo, se logró la recuperación de más de 55 millones de pesos en mercancía e hidrocarburos, y la incautación de 165 mil dosis de narcótico.

“Hoy hemos dado el siguiente paso, blindar nuestra red de carreteras que son las arterias estatales por donde circula la vida, el trabajo y el esfuerzo de Guanajuato”, dijo.

La coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Paz, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República ha permitido la detención de 215 generadores de violencia; más de 8 mil sentencias contra criminales; y 1 mil 314 millones de pesos recuperados a favor de víctimas.

“Hoy dejamos claro que el compromiso con la seguridad no es negociable, que Guanajuato enfrenta desafíos sí, pero cuenta con algo más poderoso, que es la determinación de su gente y de su gobierno”, matizó.

