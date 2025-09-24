Juchitán, Oax.- Docentes y padres de familia de la Escuela Primaria “Ricardo Flores Magón”, de Tehuantepec, bloquearon la carretera Transístmica para exigir que se mantenga el servicio eléctrico del plantel, que según la Comisión Federal de Electricidad (CFE), adeuda 335 mil pesos.

El director de la escuela, Alberto Toledo Ruiz, explicó que personal de la CFE intentó “cortar” el suministro eléctrico, pero los profesores y padres de familia lo impidieron y por esa razón bloquearon el paso hacia Salina Cruz, para pedir la intervención de las autoridades educativas,

Cabe destacar que, en mayo de este año, en el marco de las movilizaciones del magisterio oaxaqueño, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de Gobernación (SEGOB), ofrecieron a la sección 22 del SNTE, que el gobierno federal cubrirá el consumo eléctrico de todas las escuelas.

El bloqueo duró tres horas y media sobre la carretera Transístmica (24/09/2025). Foto: Especial

“En atención a la geografía, pobreza energética y rezago en infraestructura del estado de Oaxaca, la Presidencia de la República instruirá a las dependencias responsables para que las próximas semanas se subsidie la electricidad en las escuelas públicas del nivel básico de la entidad”.

Como dependencia responsable de garantizar el servicio eléctrico a unos 12 mil planteles educativos, hasta la fecha, denunciaron los representantes del magisterio oaxaqueño, la CFE ha incumplido esa instrucción presidencial.

Después de tres horas y media de bloqueo sobre la carretera Transístmica, entre Tehuantepec y Salina Cruz, los docentes y padres de familia se retiraron, y anunciaron que mañana asistirán a una mesa de diálogo con funcionarios estatales.

