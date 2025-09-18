Más Información

Hernán Bermúdez llega a Toluca para ser trasladado al Altiplano, luego de escalas y casi 30 horas de traslado desde Paraguay

Hernán Bermúdez llega a Toluca para ser trasladado al Altiplano, luego de escalas y casi 30 horas de traslado desde Paraguay

Primeras fotos de Hernán Bermúdez en Toluca; llega sin agujetas y vestido de caqui

Primeras fotos de Hernán Bermúdez en Toluca; llega sin agujetas y vestido de caqui

Sheinbaum y Carney anuncian Plan de Acción bilateral; cooperación incluye seguridad y T-MEC

Sheinbaum y Carney anuncian Plan de Acción bilateral; cooperación incluye seguridad y T-MEC

Autoridades de EU piden a banqueros mexicanos reforzar combate a finanzas de los cárteles

Autoridades de EU piden a banqueros mexicanos reforzar combate a finanzas de los cárteles

Jazlyn, niña rescatada por su abuela en explosión de Iztapalapa, ya fue extubada; su estado sigue crítico-estable

Jazlyn, niña rescatada por su abuela en explosión de Iztapalapa, ya fue extubada; su estado sigue crítico-estable

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Michoacán.- Habitantes de diferentes comunidades y municipios, así como como familiares de tresdesde el pasado 12 de septiembre, incendiaron un camión repartidor de una empresa comercial y bloquearon la carretera Uruapan-Zamora, a la altura de Tocumbo, en el estado de Michoacán.

Los manifestantes , sobre la carretera Uruapan-Zamora, a la altura del municipio de Tocumbo.

Pidieron la pronta aparición de los tres jóvenes originarios de la comunidad de San José Apupátaro, municipio de Peribán.

Lee también

Luis Edgar Medina y los hermanos Marco Antonio y Martín Jesús Cacho Peña, salieron el pasado 12 de septiembre de su localidad hacia el municipio de Zacapu, donde iban a realizar unos trámites vehiculares.

De regreso, los tres jóvenes perdieron comunicación con sus familiares a la altura del municipio de Chilchota, por lo que sus padres y hermanos presentaron la denuncia.

Desde entonces, no se sabe algo del paradero de las víctimas, lo que provocó que sus seres queridos y pobladores de distintas comunidades se movilizaran y realizaran distintos bloqueos sobre la carretera Uruapan-Zamora.

Pobladores observaron el incendio de camión (18/09/2025). Foto: Especial
Pobladores observaron el incendio de camión (18/09/2025). Foto: Especial

Lee también

Eso también derivó en la cancelación de las festividades septembrinas en los municipios de Peribán y Tocumbo.

Este jueves, los manifestantes radicalizaron sus acciones en esta zona en la que desde hace cuatro años, han aumentado las de sus habitantes, principalmente en otros municipios aledaños del ya conocido corredor de la muerte.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses