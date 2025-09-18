Michoacán.- Habitantes de diferentes comunidades y municipios, así como como familiares de tres jóvenes desaparecidos desde el pasado 12 de septiembre, incendiaron un camión repartidor de una empresa comercial y bloquearon la carretera Uruapan-Zamora, a la altura de Tocumbo, en el estado de Michoacán.

Los manifestantes quemaron el vehículo, sobre la carretera Uruapan-Zamora, a la altura del municipio de Tocumbo.

Pidieron la pronta aparición de los tres jóvenes originarios de la comunidad de San José Apupátaro, municipio de Peribán.

Luis Edgar Medina y los hermanos Marco Antonio y Martín Jesús Cacho Peña, salieron el pasado 12 de septiembre de su localidad hacia el municipio de Zacapu, donde iban a realizar unos trámites vehiculares.

De regreso, los tres jóvenes perdieron comunicación con sus familiares a la altura del municipio de Chilchota, por lo que sus padres y hermanos presentaron la denuncia.

Desde entonces, no se sabe algo del paradero de las víctimas, lo que provocó que sus seres queridos y pobladores de distintas comunidades se movilizaran y realizaran distintos bloqueos sobre la carretera Uruapan-Zamora.

Pobladores observaron el incendio de camión (18/09/2025). Foto: Especial

Eso también derivó en la cancelación de las festividades septembrinas en los municipios de Peribán y Tocumbo.

Este jueves, los manifestantes radicalizaron sus acciones en esta zona en la que desde hace cuatro años, han aumentado las desapariciones forzadas de sus habitantes, principalmente en otros municipios aledaños del ya conocido corredor de la muerte.

