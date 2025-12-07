Nezahualcóyotl, Méx.— Sin perder la vista al frente, Julieta espejea por instinto, mientras toma fuerte el volante de su unidad que todos los días utiliza para ganar un dinero extra a su trabajo habitual, que prefiere omitir por seguridad.

Ella ha decidido salir entre las 5:00 o 6:00 horas, siempre de día, porque se siente más segura al prestar el servicio como operadora de transporte por aplicación.

Parte de su protocolo de seguridad personal que utiliza diariamente es rechazar viajes, principalmente con destinos a zonas altas del municipio mexiquense de Ecatepec o algunas colonias de las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero o El Hoyo en Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde, dice, existe mucha inseguridad, lo que es muy conocido por la mayoría de los conductores.

En algunas ocasiones ha estado a punto de cancelar viajes cuando los usuarios, principalmente hombres, le dan “mala espina”, pero le gana más la responsabilidad por cumplir con su trabajo y decide continuar el trayecto, siempre atenta a los movimientos del cliente e, incluso, trata de conversar un poco con ellos para tratar de relajarse.

“Una vez sí sentí miedo porque era una persona mal encarada que, pues, me dio desconfianza y ni modo, en el camino viajé atenta y le empecé a hacer preguntas, y así renuente me dijo que iba a ver a su novia a Texcoco, así como que se relajó el ambiente, pero de todas maneras siempre estoy atenta ante cualquier movimiento”, relató.

“El mismo algoritmo de la aplicación lo puedes redirigir a zonas donde quieres trabajar y yo siempre lo direcciono hacia el Centro de la Ciudad de México y municipios cercanos como Neza e, incluso, Chimalhuacán, ahí me siento segura, porque es también Estado de México”, dijo.

Elena dejó hace dos años la fábrica donde ganaba el sueldo mínimo y se metió a trabajar en un taxi por aplicación. “Aquí no tengo horario fijo, trabajo después de que llevo a mis hijos a la escuela y tengo tiempo de recogerlos”, contó.

“Procuro trabajar cerca de la zona para no alejarme y estar pendiente de la salida de la escuela de mis hijos. Gano más que en la fábrica y no me gusta andar en la noche por seguridad, solo de día y viajes cortos, cancelo los viajes largos, aunque luego es un riesgo porque el mismo sistema no te da muchos viajes después”, narró.

Andrea, una joven de 22 años de edad, originaria de Ecatepec, combina las clases en la universidad con su trabajo como conductora de taxi por aplicación. “Evito los horarios donde hay más hombres solos. Gano lo justo para libros y transporte, pero los riesgos son parte del día a día. Lo hago por independencia, pero cada viaje es decidir si el dinero vale el susto”.

Julieta, Elena y Andrea tienen algo en común, optaron por tripular un taxi por plataforma digital por la flexibilidad que les permite cuidar a sus hijos, estudiar o complementar sus ingresos, pero también porque los sueldos de los empleos tradicionales ya no alcanzan. A cambio, han tenido que diseñar sus propias reglas de supervivencia: horarios de luz solar, zonas restringidas, conversación como escudo, ojos en los espejos y en el pasajero.

Conductoras al alza

En el Estado de México se ha registrado un aumento significativo en el número de mujeres conductoras de taxis por plataformas digitales como Uber, Didi y otras, impulsado por la búsqueda de independencia económica y la inclusión laboral formal con la reciente reforma que obliga a estas plataformas a otorgar prestaciones como seguridad social, aguinaldo y vacaciones a sus socios conductores, señaló el diputado local morenista Octavio Martínez Vargas, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

La creciente participación femenina en la conducción de plataformas digitales conlleva riesgos, especialmente en colonias y zonas del Estado de México con alta incidencia delictiva. Las conductoras enfrentan mayor vulnerabilidad a asaltos y agresiones, ya que la seguridad en estas plataformas no siempre es suficiente para protegerlas. Se han identificado puntos críticos donde la delincuencia está más presente, y la falta de acción efectiva por parte de las autoridades complica la situación.

“Pero evidentemente, por el porcentaje que les dan esas plataformas, no resulta tan rentable. Algunas conductoras desafortunadamente han sido víctimas de delincuentes y eso ha provocado desalentar la función laboral en esa actividad, no están exentas de ser víctimas de los delincuentes que se hacen pasar como usuarios, no sólo para robar los vehículos, sino sus vidas”, comentó.

Falta legislación

En el Estado de México, el Congreso local no ha legislado sobre la actividad laboral que se presenta en las plataformas digitales, lo que genera una ausencia legal para su regulación e impide a las autoridades conocer las condiciones laborales de las personas que están en ese rubro, principalmente las mujeres.

“Sí, debe haber una mayor y profunda legislación en la materia en el Estado de México, sin dejar de tomar en cuenta la legislación federal”, señaló el congresista Octavio Martínez.

La Secretaría de Movilidad estatal y la Secretaría del Trabajo consultadas por EL UNIVERSAL, contestaron a través de su área de Comunicación Social que no disponen de información sobre las condiciones que existen en la prestación del servicio por aplicación digital.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer que de enero a agosto de este año se han contabilizado 3 mil 235 robos con violencia a transporte de pasajeros, lo que representa una reducción de 10.96% en relación al mismo periodo de 2024, pero no especifica a cuántos vehículos por aplicación ni tampoco a mujeres conductoras.

Ana Yurixi Leyva Piñón, diputada mexiquense por el Partido del Trabajo, presidenta de la Comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, considera que las plataformas digitales le dan la oportunidad a las mujeres de trabajar para tener algún ingreso económico.

Pero el tema que debe ponderarse es el de su seguridad. Coincidió que es importante legislar en el Estado de México esa actividad porque hasta el momento no existe una regulación estatal de ese servicio.

“Es importante la participación y el acceso de las mujeres, porque le da independencia económica, pues las mujeres hoy aportan gracias a este trabajo y también hay que verlo por esa parte, porque ellas son madres, jefas de familia y llevan el ingreso a su hogar.

“Las mujeres seguimos enfrentando estas barreras culturales y más si son conductoras, nos seguimos encontrando con estos estereotipos de género, también hay que ver cómo está el acceso a las licencias y trámites administrativos costosos, se engloba en estas barreras culturales que todavía nos encontramos”, sostuvo.