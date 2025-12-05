Culiacán, Sin a 5 de Dic.- En pleno centro de la capital del estado, el conductor de un camión de servicio de paquetería, fue asesinado a balazos por los ocupantes de una motocicleta, por lo que la pesada unidad se estrelló contra una de las fuentes del exterior del palacio municipal.

Asesinan a conductor de paquetería en Culiacán; unidad se estrella frente al Palacio Municipal. Foto: Especial.

Según el reporte, el chofer de la unidad de carga de paquetería, Agustín “N”, circulaba sobre la principal avenida de la ciudad, la Álvaro Obregón de norte a sur, al cruzar por la calle Miguel Hidalgo, fue atacado a balazos por motociclistas, por lo que gravemente herido, perdió el control de la unidad, la cual se subió a la banqueta y se estrelló contra una fuente.

El camión de servicio de paquetería, de la empresa “Tres Guerras”, detuvo su marcha al estrellarse con una de las fuentes que se encuentran fuera del Palacio municipal de Culiacán, donde las autoridades de seguridad, cercaron la zona del homicidio.

Los peritos en balística de la Fiscalía General del Estado tuvieron que cerrar la circulación de la avenida Álvaro Obregón, desde la calle Miguel Hidalgo, hasta la Mariano Escobedo, donde quedaron regados los casquillos percutidos de las armas de fuego que fueron usadas en el atentado en el que perdió la vida una persona identificada como Agustín.

