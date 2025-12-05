Más Información

Trump, Sheinbaum y Carney acordaron "trabajar juntos en el T-MEC", según el gobierno canadiense

Trump, Sheinbaum y Carney acordaron "trabajar juntos en el T-MEC", según el gobierno canadiense

Lo que se puede esperar de la Selección Mexicana en el Grupo A; el panorama del Tricolor, rumbo al Mundial de 2026

Lo que se puede esperar de la Selección Mexicana en el Grupo A; el panorama del Tricolor, rumbo al Mundial de 2026

Mundial 2026: Así se tomó la selfie histórica de Infantino junto a Sheinbaum, Trump y Carney

Mundial 2026: Así se tomó la selfie histórica de Infantino junto a Sheinbaum, Trump y Carney

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

Godoy encabeza reunión nacional ya como titular de la FGR; avalan registro único de armas de fuego

Godoy encabeza reunión nacional ya como titular de la FGR; avalan registro único de armas de fuego

Culiacán, Sin a 5 de Dic.- En pleno centro de la capital del estado, el conductor de un , fue por los ocupantes de una motocicleta, por lo que la pesada unidad se estrelló contra una de las fuentes del exterior del palacio municipal.

Asesinan a conductor de paquetería en Culiacán; unidad se estrella frente al Palacio Municipal. Foto: Especial.
Asesinan a conductor de paquetería en Culiacán; unidad se estrella frente al Palacio Municipal. Foto: Especial.

Según el reporte, el chofer de la unidad de carga de paquetería, Agustín “N”, circulaba sobre la principal avenida de la ciudad, la Álvaro Obregón de norte a sur, al cruzar por la , fue atacado a balazos por motociclistas, por lo que gravemente herido, perdió el control de la unidad, la cual se subió a la banqueta y se estrelló contra una fuente.

Lee también:

El camión de servicio de paquetería, de la empresa “Tres Guerras”, detuvo su marcha al estrellarse con una de las fuentes que se encuentran fuera del Palacio municipal de Culiacán, donde las autoridades de seguridad, cercaron la zona del homicidio.

Asesinan a conductor de paquetería en Culiacán; unidad se estrella frente al Palacio Municipal. Foto: Especial.
Asesinan a conductor de paquetería en Culiacán; unidad se estrella frente al Palacio Municipal. Foto: Especial.

Los peritos en balística de la Fiscalía General del Estado tuvieron que cerrar la circulación de la avenida Álvaro Obregón, desde la calle Miguel Hidalgo, hasta la Mariano Escobedo, donde quedaron regados los casquillos percutidos de las armas de fuego que fueron usadas en el atentado en el que perdió la vida una persona identificada como Agustín.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]