Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Trump elogia a Sheinbaum en TV Azteca; "tu Presidenta está haciendo un muy buen trabajo", dice

"Disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales"; Sheinbaum destaca cultura prehispánica durante sorteo

Sheinbaum, Trump y Carney sostienen reunión trilateral; ocurre luego del sorteo del Mundial

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Culiacán, Sin a 5 de Dic.- La aseguró el inmueble correspondiente a la escuela Primaria “Valentín Gómez Farías”, de la colonia República Mexicana, en Culiacán, en donde grupos de personas y comenzaron a trazar líneas divisorias con la intención de construir.

Docentes, directivos y padres de familia de dicho plantel educativo, denunciaron que un grupo de personas instaló cercos rústicos con palos y alambres, con la intención de construir en terrenos que pertenecen a la escuela, por lo que se procedió a abrir una investigación por el delito de .

Las autoridades judiciales a través de la Agencia de Investigación Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales, verificaron la clave catastral de los terrenos, la cual está inscrita a nombre de la escuela primaria “Valentín Gómez Farías”, por lo que se procedió a su aseguramiento.

Según la información dada a conocer, los investigadores recopilaron evidencias y testimonios, con inspecciones oculares en el lugar donde se trazaron líneas y se instaló un cerco improvisado con palos y alambres para delimitar un amplio terreno por parte de un grupo de personas civiles.

La Fiscalía General del Estado informó que el aseguramiento del terreno propiedad de la institución educativa fue asegurado, con respaldo de la policía municipal, sin que se presentaran incidentes.

