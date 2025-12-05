Culiacán, Sin a 5 de Dic.- La Fiscalía General del Estado aseguró el inmueble correspondiente a la escuela Primaria “Valentín Gómez Farías”, de la colonia República Mexicana, en Culiacán, en donde grupos de personas invadieron el terreno y comenzaron a trazar líneas divisorias con la intención de construir.

Docentes, directivos y padres de familia de dicho plantel educativo, denunciaron que un grupo de personas instaló cercos rústicos con palos y alambres, con la intención de construir en terrenos que pertenecen a la escuela, por lo que se procedió a abrir una investigación por el delito de despojo agravado.

Lee también: Desmantelan oficina en Tapachula, Chiapas, donde ofrecían documentos falsos a migrantes

Las autoridades judiciales a través de la Agencia de Investigación Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales, verificaron la clave catastral de los terrenos, la cual está inscrita a nombre de la escuela primaria “Valentín Gómez Farías”, por lo que se procedió a su aseguramiento.

Según la información dada a conocer, los investigadores recopilaron evidencias y testimonios, con inspecciones oculares en el lugar donde se trazaron líneas y se instaló un cerco improvisado con palos y alambres para delimitar un amplio terreno por parte de un grupo de personas civiles.

La Fiscalía General del Estado informó que el aseguramiento del terreno propiedad de la institución educativa fue asegurado, con respaldo de la policía municipal, sin que se presentaran incidentes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr