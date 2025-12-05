San Cristóbal de las Casas, Chis. Dos personas que mantenían una oficina gestora frente a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en Tapachula, donde ofrecían presuntamente documentos apócrifos para no ser molestados por las autoridades, fueron detenidos en un operativo en el que participó el Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.

El ayuntamiento de Tapachula informó que fueron detenidos dos hombres que operaban la oficina gestora, donde cobraban entre dos mil 500 y cinco mil pesos, a los migrantes, para realizar “trámites apócrifos”. Es decir, entregaban documentos falsos a los migrantes para que no fueran molestados por las autoridades.

El negocio que operaba como cibercafé, estaba construido sobre derecho de vía, sin permiso de autoridades y conexiones irregulares a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Libramiento Sur Poniente, en la colonia Los Naranjos. “Las autoridades detectaron un cibercafé construido de manera irregular, desde donde dos personas se hacían pasar por abogados, para realizar supuestos trámites migratorios, clonando documentos y engañando solicitantes de refugio”, explicó el ayuntamiento.

Cuando los migrantes presentaban a las autoridades los documentos, les decían que eran falsos, por lo que se interpuso la denuncia ante el Ministerio Público.

Fue esta mañana se implementó el operativo donde fueron detenidos dos hombres, de los que se desconoce su nacionalidad e identidad.

Durante el operativo estuvo presente el Fiscal de Distrito, Luis Chávez Cerrillos, mientras que los detenidos quedaron a disposición de un Juez, acusados de los delitos de fraude, extorsión y usurpación de funciones.

El ayuntamiento pidió a los migrantes que hayan sido víctimas de delitos de los dos hombres detenidos, que presenten su denuncia ante el Ministerio Público.

