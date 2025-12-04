Los centros de atención a migrantes instalados a lo largo de la frontera norte como parte del programa México te Abraza, para recibir a mexicanos retornados de Estados Unidos son reducidos, desmantelados o abandonados.

En Ciudad Juárez, durante la última semana el gobierno federal ha trabajado en recortar la capacidad del albergue instalado en los terrenos de El Punto, donde se recibía a los connacionales repatriados por esta frontera.

El espacio tenía capacidad para 2 mil 500 personas; sin embargo, desde febrero que se abrió en ninguna ocasión se logró llenar, confirmó Mayra Chávez Jiménez, delegada de Programas para el Bienestar en Chihuahua.

Imagen de febrero pasado, cuando fue inaugurado el Centro de Atención para Migrantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, con capacidad para 2 mil 500 personas. Foto: Paola Gamboa / EL UNIVERSAL

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL por la zona donde está instalado el albergue se constató cómo se trabaja actualmente en reducir la capacidad de este espacio, por lo cual se están retirando carpas y mobiliario para adecuarlo, pero ahora en una capacidad menor.

Se espera que en las próximas semanas se dé a conocer con cuánta capacidad quedaría el espacio.

“Arrancó el 20 de febrero con una capacidad de 2 mil 500 personas. Hasta el momento no ha habido alguna ocasión en la que hayan pernoctado 2 mil 500 personas”, explicó Chávez Jiménez.

Precisó que los migrantes están decidiendo irse con sus familias, lo que ha hecho que pocas personas pernocten en los centros de apoyo, “y por eso se está reduciendo el espacio en la gran mayoría de los estados”, explicó la funcionaria.

Esta semana empezó a ser desmantelada una parte de las instalaciones de atención a migrantes en Ciudad Juárez; no se ha informado qué capacidad final tendrá. Foto: Paola Gamboa / EL UNIVERSAL

Otras fronteras

Esta situación se repite en otras fronteras. En Baja California, el albergue instalado en Mexicali fue desmantelado en agosto pasado.

En Nogales, Sonora, el secretario del ayuntamiento, Hipólito Sedano, confirmó que los refugios ya fueron desmontados porque no hubo deportaciones significativas.

“La liberación de los espacios va a ser de manera programada (…) ya fue retirada la infraestructura de estas dos naves instaladas en las unidades deportivas”, informó.

En Coahuila, el centro de apoyo de San Juan de Sabinas cerrará este año. Y aunque no ha habido una información oficial sobre el funcionamiento del albergue para el siguiente año, fuentes cercanas al tema mencionaron que el contrato de las instalaciones vence en 2025 y no se prevé una renovación.

Hace unos días la secretaría del Bienestar en Coahuila informó que hasta el 30 de noviembre se habían recibido 3 mil 542 personas repatriadas por esa frontera.

En el caso del albergue de Allende, a 50 kilómetros de la frontera, se habilitó pero nunca fue usado porque estaba previsto como lugar para recibir repatriaciones masivas, lo cual nunca sucedió.

En Reynosa, Tamaulipas, se instaló un Centro de Atención a Migrantes con capacidad hasta para 5 mil personas, que quedó como un elefante blanco.

Enclavado en el Parque Cultural Reynosa, el lugar fue inaugurado por 30 mexicanos que llegaron en febrero pasado. Conforme transcurrieron los meses, el centro se convirtió en un búnker custodiado por elementos de la Guardia Nacional. Se colocó malla ciclónica para evitar que personas ajenas pudieran ingresar o que los migrantes salieran sin autorización.

Actualmente, el albergue está vacío y desde hace aproximadamente cuatro meses no recibe a migrantes, pues los retornos por Reynosa son pocos. Además, una de las áreas que serviría como dormitorio está vacía, ya no cuenta con mobiliario y las cortinas están abiertas.

Dos elementos de la Guardia Nacional custodian la entrada del inmueble, se niegan a brindar información o a permitir el acceso para buscar a uno de los responsables.

De acuerdo con información del Instituto Tamaulipeco para Migrantes, el albergue sigue en funcionamiento y desconocen si se tiene contemplado desmantelarlo.

Un programa ambicioso

El Programa México Te Abraza fue anunciado el 28 de enero pasado después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretara una estricta política migratoria, la cual tenía como eje repatriar a todos los migrantes indocumentados que estuvieran en la Unión Americana.

En respuesta, las autoridades mexicanas impulsaron este programa que prevé recibir a paisanos, ofrecerles alimentos calientes y kits de higiene personal, así como la gestión de documentos como CURP, actas de nacimiento y la Carta de Repatriación; además de la Tarjeta Bienestar Paisano, que incluye un apoyo económico inicial; la afiliación al IMSS y canalización a servicios de salud; vincularlos con oportunidades laborales, y orientación para incorporarse a programas de bienestar en materia de empleo, vivienda, educación y desarrollo social, así como atención sicológica y jurídica.

No se dio a conocer un presupuesto específico, pues este programa se apoya en recursos ya asignados a diversas dependencias y programas sociales, además de asignaciones específicas para el apoyo de traslados.

Análisis estiman el costo total del programa en más de 9 mil 500 millones de pesos al año, tomando en cuenta que en 2024 se recibió a 181 mil repatriados, y para 2025 se estimaba un número similar, a quienes se debía integrar a los apoyos de programas sociales.

La infraestructura de recepción que instaló el gobierno mexicano quedó muy por encima de la realidad. Las deportaciones masivas con las que amenazó el gobierno estadounidense nunca llegaron y no todas las personas retornadas acudieron a los centros de atención a migrantes.

La razón, es que muchos tenían la esperanza de volver a cruzar para estar con sus familias en Estados Unidos, y no tenían intención de radicar en México.

El más reciente reporte de la Secretaría de Gobernación (Segob) —del 20 de enero hasta agosto pasado— señala que habían regresado desde Estados Unidos más de 75 mil 900 connacionales.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reportó que de enero a agosto llegaron a los centros de atención fronterizos más de 36 mil personas, de las cuales más de 28 mil se alojaron en las instalaciones. A más de 41 mil 200 personas les entregaron la Tarjeta Bienestar Paisano —con 2 mil pesos para gastos de traslado a sus comunidades de origen—, y a 15 mil se les incorporó a programas del Bienestar.

También se afiliaron más de 50 mil personas al IMSS; se emitieron más de 9 mil CURP y copias certificadas de acta de nacimiento, y se otorgaron 7 mil 687 tarjetas para remesas con Financiera para el Bienestar. Además se inscribió a mil 935 paisanos a empleos formales.

La realidad es que se ven muy pocos migrantes repatriados en las fronteras. En Ciudad Juárez —uno de los puntos de mayor concentración migrante— ayer se constató que la presencia de personas retornadas, tanto mexicanas como extranjeras, era prácticamente nula.