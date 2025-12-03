Elementos del Ejército detuvieron en Tijuana, Baja California, a Gustavo Antonio Camacho Espinoza, “Tavo”, líder de una célula delictiva del grupo Beltrán Leyva, quien tiene cargos judiciales en Estados Unidos por trasiego de drogas.

Esto luego de ejecutar dos Órdenes Técnicas de Investigación, también fueron arrestados cuatro personas más, en los operativos se aseguraron nueve kilos y 330 pastillas de fentanilo, cinco armas, cartuchos, dos inmuebles y seis celulares.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y el gabinete de Seguridad señalaron que Gustavo “N” es identificado como un objetivo prioritario por el Gobierno federal y su detención representa un avance dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

En las dos órdenes técnicas de investigación, se detuvieron a dos personas afines al grupo delictivo Beltrán Leyva y otras dos al Cártel del Pacífico.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones pertinentes y determinar su situación jurídica.

En este operativo también participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y FGR.

Las autoridades federales refrendaron su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad en el país, actuando de manera coordinada y respetuosa de los derechos humanos, en apego a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

