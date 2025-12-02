Más Información

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

Todo listo para el primer concierto de Dua Lipa; fans ya hacen fila para el show de mañana

Adelantan fecha de sentencia para Ismael “El Mayo” Zambada en Nueva York

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Ataque armado en Plaza Arkana de Cuautitlán Izcalli; reportan dos personas muertas

Ernestina Godoy se reúne con nuevo fiscal en materia de Delincuencia Organizada; resalta su “capacidad técnica”

¿Quiénes son los 43 aspirantes a la titularidad de la FGR?; consulta todos los nombres aquí

Sheinbaum lamenta fallecimiento de madre de Clara Brugada; expresa su solidaridad a la jefa de Gobierno

Fallece Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada; Gobierno de la CDMX expresa su pésame

Diputado Arturo Ávila denuncia a PAN ante INE; acusa de simular propaganda con Edson Andrade

Fiscalía de Sonora detecta documentación apócrifa en caso Waldo’s; concluyen peritajes clave del incendio

Bruselas.— Al cierre de agosto, por lo menos 47 mil procedentes de la región de Asia-Pacífico deambulaban por sin definición sobre su estatuto de estadía, denuncia la Organización Internacional de las Migraciones.

De acuerdo con el organismo internacional, la región fue el lugar de origen de la mayor parte de los migrantes internacionales en todo el mundo en 2024, con un total de 90.6 millones, teniendo como principal lugar de procedencia la India, China, Bangladesh, Afganistán —especialmente tras la toma del poder por parte de los talibanes, en 2021— y Filipinas.

Debido a que los viajes de las personas en movimiento se van moldeando por condiciones políticas, sociales y económicas, tanto en los países de tránsito como en los de destino, en muchas ocasiones la meta fijada suele cambiar a lo largo del recorrido, por lo que terminan en un país ajeno al plan inicial.

Al continente Americano suelen llegar por avión, teniendo los aeropuertos de Brasil, Surinam y Ecuador como principales puertas de acceso, para luego continuar hacia el norte vía terrestre.

“En América, la migración irregular procedente de Asia-Pacífico a través de la región del Darién, en Panamá, ascendió a un total de 28 mil 100 tránsitos, lo que refleja el uso continuo de este peligroso corredor. En México se identificó a 47 mil 400 personas procedentes de países de Asia-Pacífico sin estatus legal”.

La información aparece en el último balance de la OIM sobre los flujos migratorios globales y las principales tendencias registradas entre mayo y agosto pasado.

Ya en septiembre de 2024, la Fundación Andrés Bello, un centro de investigación de las relaciones entre China y América Latina, había reportado que en los últimos cinco años México había experimentado “un incremento de más de 42 mil por ciento en la migración irregular de ciudadanos chinos hacia el país. Según informes de la Secretaría de Gobernación, la llegada de personas de China ha aumentado un asombroso 42 mil 367 por ciento desde 2019”.

Según la Fundación, en 2019 sólo 33 ciudadanos chinos fueron detenidos por entrar al país de manera irregular, pero para 2023 esa cifra se había disparado a 14 mil 14. La mayoría de los migrantes, indicó, se asientan en la Ciudad de México.

En 2024, los solicitantes de residencia temporal china ocuparon el tercer lugar en los registros migratorios de México, sólo detrás de los estadounidenses y de los colombianos.

De acuerdo con el reporte de la OIM, durante el periodo de estudio, la gestión de las peticiones migratorias en México registró una caída sustancialmente pronunciada. El número de migrantes irregulares procesados en el país se redujo entre mayo y agosto en 96%, hasta alcanzar los 15 mil 865, en comparación con el mismo periodo de 2024.

“Esa caída fue especialmente pronunciada en comparación con la primera parte de 2025 [enero-abril], en la que se registraron 108 mil 488 casos”, resalta la organización.

Igualmente, han caído las deportaciones desde México. Entre mayo y agosto fueron expulsadas 3 mil 209 personas, 35% menos que en el mismo periodo de 2024, la mayoría ciudadanos venezolanos, guatemaltecos, hondureños, cubanos y colombianos. El 64% de los casos involucran a hombres, 25% a mujeres y 10% a niños acompañados.

“La baja probablemente se debió a la reducción de los movimientos hacia el norte y al aumento de la migración hacia el sur, que incluye los retornos espontáneos”.

Otra evolución importante es el cambio del perfil demográfico de las personas indocumentadas que son detenidas intentando cruzar ilegalmente la frontera con Estados Unidos. Si bien, los encuentros y detenciones en el cruce del río Bravo cayeron en 89% durante el periodo que abarca el informe, para un total de 39 mil 317, el bloque mexicano ha crecido sustancialmente.

Los mexicanos representaron 78% del total de los encuentros fronterizos en el suroeste de Estados Unidos entre mayo y agosto, en comparación con 34% del total del mismo periodo en 2024. El segundo grupo más numeroso son los guatemaltecos, que representan sólo 7% de los encuentros fronterizos. El 83% de encuentros con las autoridades migratorias estadounidenses involucraron a hombres, 9.5% a mujeres y 7.3% a niños no acompañados.

La OIM prevé que para este cierre de año, la violencia y la inestabilidad política en países de origen como Venezuela, Haití y Ecuador sigan marcando la movilidad por la ruta centroamericana. También continuarán determinando la dinámica migratoria el endurecimiento de las restricciones migratorias, los elevados costos de los viajes y los peligros de las rutas irregulares.

Es fundamental estar atentos al impacto del aumento del costo de las remesas. Según el Banco Mundial, “el aumento de las barreras comerciales y la mayor incertidumbre a nivel mundial están afectando la actividad en América Latina y el Caribe, especialmente a través de las exportaciones, las inversiones, las remesas y la confianza. Si bien se espera que México sea la economía más directamente afectada por el reciente aumento de las barreras comerciales, toda la región se verá indirectamente afectada”, puntualiza.

