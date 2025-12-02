Bruselas.— Al cierre de agosto, por lo menos 47 mil migrantes procedentes de la región de Asia-Pacífico deambulaban por México sin definición sobre su estatuto de estadía, denuncia la Organización Internacional de las Migraciones.

De acuerdo con el organismo internacional, la región fue el lugar de origen de la mayor parte de los migrantes internacionales en todo el mundo en 2024, con un total de 90.6 millones, teniendo como principal lugar de procedencia la India, China, Bangladesh, Afganistán —especialmente tras la toma del poder por parte de los talibanes, en 2021— y Filipinas.

Debido a que los viajes de las personas en movimiento se van moldeando por condiciones políticas, sociales y económicas, tanto en los países de tránsito como en los de destino, en muchas ocasiones la meta fijada suele cambiar a lo largo del recorrido, por lo que terminan en un país ajeno al plan inicial.

Lee también Trump suspenderá la migración desde el "tercer mundo"; es para que EU "se recupere por completo"

Al continente Americano suelen llegar por avión, teniendo los aeropuertos de Brasil, Surinam y Ecuador como principales puertas de acceso, para luego continuar hacia el norte vía terrestre.

“En América, la migración irregular procedente de Asia-Pacífico a través de la región del Darién, en Panamá, ascendió a un total de 28 mil 100 tránsitos, lo que refleja el uso continuo de este peligroso corredor. En México se identificó a 47 mil 400 personas procedentes de países de Asia-Pacífico sin estatus legal”.

La información aparece en el último balance de la OIM sobre los flujos migratorios globales y las principales tendencias registradas entre mayo y agosto pasado.

Lee también Robot humanoide rompe récord mundial tras caminar más de 100 kilómetros durante 3 días en China

Ya en septiembre de 2024, la Fundación Andrés Bello, un centro de investigación de las relaciones entre China y América Latina, había reportado que en los últimos cinco años México había experimentado “un incremento de más de 42 mil por ciento en la migración irregular de ciudadanos chinos hacia el país. Según informes de la Secretaría de Gobernación, la llegada de personas de China ha aumentado un asombroso 42 mil 367 por ciento desde 2019”.

Según la Fundación, en 2019 sólo 33 ciudadanos chinos fueron detenidos por entrar al país de manera irregular, pero para 2023 esa cifra se había disparado a 14 mil 14. La mayoría de los migrantes, indicó, se asientan en la Ciudad de México.

En 2024, los solicitantes de residencia temporal china ocuparon el tercer lugar en los registros migratorios de México, sólo detrás de los estadounidenses y de los colombianos.

Lee también Turismo internacional en México crece 14% en 2025; chinos, estadounidenses e italianos, los visitantes más recurrentes

De acuerdo con el reporte de la OIM, durante el periodo de estudio, la gestión de las peticiones migratorias en México registró una caída sustancialmente pronunciada. El número de migrantes irregulares procesados en el país se redujo entre mayo y agosto en 96%, hasta alcanzar los 15 mil 865, en comparación con el mismo periodo de 2024.

“Esa caída fue especialmente pronunciada en comparación con la primera parte de 2025 [enero-abril], en la que se registraron 108 mil 488 casos”, resalta la organización.

Igualmente, han caído las deportaciones desde México. Entre mayo y agosto fueron expulsadas 3 mil 209 personas, 35% menos que en el mismo periodo de 2024, la mayoría ciudadanos venezolanos, guatemaltecos, hondureños, cubanos y colombianos. El 64% de los casos involucran a hombres, 25% a mujeres y 10% a niños acompañados.

Lee también Gobierno de Trump despide a 8 jueces de inmigración en Nueva York; busca acelerar deportaciones

“La baja probablemente se debió a la reducción de los movimientos hacia el norte y al aumento de la migración hacia el sur, que incluye los retornos espontáneos”.

Otra evolución importante es el cambio del perfil demográfico de las personas indocumentadas que son detenidas intentando cruzar ilegalmente la frontera con Estados Unidos. Si bien, los encuentros y detenciones en el cruce del río Bravo cayeron en 89% durante el periodo que abarca el informe, para un total de 39 mil 317, el bloque mexicano ha crecido sustancialmente.

Los mexicanos representaron 78% del total de los encuentros fronterizos en el suroeste de Estados Unidos entre mayo y agosto, en comparación con 34% del total del mismo periodo en 2024. El segundo grupo más numeroso son los guatemaltecos, que representan sólo 7% de los encuentros fronterizos. El 83% de encuentros con las autoridades migratorias estadounidenses involucraron a hombres, 9.5% a mujeres y 7.3% a niños no acompañados.

Lee también Trump afirma que suspensión de decisiones de asilo en EU durará "mucho tiempo"

La OIM prevé que para este cierre de año, la violencia y la inestabilidad política en países de origen como Venezuela, Haití y Ecuador sigan marcando la movilidad por la ruta centroamericana. También continuarán determinando la dinámica migratoria el endurecimiento de las restricciones migratorias, los elevados costos de los viajes y los peligros de las rutas irregulares.

Es fundamental estar atentos al impacto del aumento del costo de las remesas. Según el Banco Mundial, “el aumento de las barreras comerciales y la mayor incertidumbre a nivel mundial están afectando la actividad en América Latina y el Caribe, especialmente a través de las exportaciones, las inversiones, las remesas y la confianza. Si bien se espera que México sea la economía más directamente afectada por el reciente aumento de las barreras comerciales, toda la región se verá indirectamente afectada”, puntualiza.