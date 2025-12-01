Más Información

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al "Mayo" Zambada

Todo listo para el primer concierto de Dua Lipa; fans ya hacen fila para el show de mañana

Adelantan fecha de sentencia para Ismael "El Mayo" Zambada en Nueva York

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Ataque armado en Plaza Arkana de Cuautitlán Izcalli; reportan dos personas muertas

Ernestina Godoy se reúne con nuevo fiscal en materia de Delincuencia Organizada; resalta su "capacidad técnica"

¿Quiénes son los 43 aspirantes a la titularidad de la FGR?; consulta todos los nombres aquí

Sheinbaum lamenta fallecimiento de madre de Clara Brugada; expresa su solidaridad a la jefa de Gobierno

Fallece Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada; Gobierno de la CDMX expresa su pésame

Diputado Arturo Ávila denuncia a PAN ante INE; acusa de simular propaganda con Edson Andrade

Fiscalía de Sonora detecta documentación apócrifa en caso Waldo's; concluyen peritajes clave del incendio

Hermosillo no olvida a las 24 víctimas del incendio en Waldo's; tragedia deja afectaciones y un luto permanente

Washington. La administración del presidente estadounidense, , despidió el lunes a ocho jueces de inmigración en la ciudad de Nueva York, mientras el Gobierno busca acelerar proceso de deportaciones.

Los despidos se produjeron en el número 26 de Federal Plaza, sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (), y forman parte de un movimiento más amplio en los tribunales de inmigración de todo el país, de acuerdo con el New York Times.

Todos los jueces despedidos, entre ellos Amiena A. Khan, supervisora adjunta del tribunal, fueron removidos de sus cargos en un juzgado que emplea a 34 jueces. Según representantes sindicales, cerca de 90 jueces de inmigración han sido destituidos este año en Estados Unidos, con 36 ya reemplazados, incluyendo dos en Nueva York, lo que ha generado una reducción significativa de personal en la ciudad.

Organizaciones sindicales y exjueces señalan que los despidos parecen dirigidos a jueces considerados demasiado indulgentes y que buscan crear un clima de temor entre el resto del personal.

"Todos los jueces están ahora especulando sobre quiénes serán los siguientes y el impacto que eso pueda tener en su capacidad de permanecer imparciales y hacer su trabajo de manera justa", dijo Carmen María Rey Caldas, exjueza despedida en agosto.

Los despidos se produjeron poco después de que casi 200 manifestantes se reunieran en el Bajo Manhattan para impedir una posible redada del ICE, en el contexto de la intensificación de las políticas migratorias de Trump en Nueva York.

El presidente ha criticado frecuentemente las llamadas políticas santuario, que limitan la cooperación de las autoridades locales con el gobierno federal en materia de inmigración.

