Washington. La Casa Blanca reveló este lunes que la resonancia magnética que se realizó al presidente estadounidense, Donald Trump, fue cardiovascular y abdominal, y que los resultados son “perfectamente normales”.

En su conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dio a conocer los detalles de la prueba de resonancia magnética a la que se sometió Trump en octubre, y de la que se desconocía de qué fue. También difundió una declaración de Sean P. Barbabella, médico del presidente.

La declaración señala que, como parte de los exámenes físicos exhaustivos realizados a Trump, se le aplicó una prueba de diagnóstico por imagen, o resonancia magnética, “porque los hombres de su grupo etario se benefician de una evaluación profunda de su salud cardiovascular y abdominal”.

Lee también "Nunca me sentí mejor": Trump reaparece en Truth Social; bajo perfil desata dudas sobre su salud

De acuerdo con Barbarella, se trató de una resonancia de carácter “preventivo” para confirmar la salud del mandatario y que “mantiene su vitalidad y funciones a largo plazo”.

Los resultados de la prueba, señala el documento, son “perfectamente normales. No hay evidencia de estrechamiento arterial que dificulte el flujo sanguíneo o anomalías en el corazón o los vasos principales. Las cavidades cardíacas tienen un tamaño normal, las paredes de los vasos parecen lisas y sanas, y no hay signos de inflamación ni coagulación. En general, su sistema cardiovascular muestra una salud excelente”.

También la resonancia abdominal arrojó resultados “perfectamente normales. Todos los órganos principales parecen estar muy saludables. Todo lo evaluado funciona dentro de los límites normales, sin preocupaciones agudas o crónicas”.

Lee también ¿Qué es la insuficiencia venosa crónica que padece Trump? ¿Es peligrosa?

En resumen, señala el médico, la “extensiva evaluación… confirma que el presidente Trump goza de una salud general excelente”.

Trump había dicho que publicaría los resultados de la resonancia magnética, tras insistir en que fueron “perfectos”, aunque señaló que no tenía “idea” de en qué parte de su cuerpo se realizó la resonancia magnética.

“Fue solo una resonancia magnética”, dijo. “¿Qué parte del cuerpo? No fue el cerebro porque hice una prueba cognitiva y la pasé con éxito”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss