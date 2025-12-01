Más Información

Se inscriben 43 para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy

Liga MX: Confirmados días y horarios para las semifinales del Apertura 2025

Dulce Navidad; diputados y senadores se dan fin de año de 208 mdp

Sheinbaum: salida de Gertz fue acordada; "inicia una nueva etapa", dice

Agentes desaparecidos de Harfuch ya fueron localizados; están bien, dice Sheinbaum

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Mundial 2026: ¿Irá Sheinbaum al sorteo en Washington?; esto dice la Presidenta

“Hay que apoyar a la Presidenta, todavía es temporada de zopilotes”; los mensajes de AMLO a Sheinbaum

“Mi trabajo definirá mi futuro político”; entrevista a María Teresa Ealy

Inicia registro de la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

Capturan en Aguascalientes a "El 30"; es considerado objetivo peligroso y presunto líder regional del Cártel de Sinaloa

Blinda Plan Michoacán a la ruta del limón

Washington. La reveló este lunes que la resonancia magnética que se realizó al presidente estadounidense, , fue cardiovascular y abdominal, y que los resultados son “perfectamente normales”.

En su conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, , dio a conocer los detalles de la prueba de resonancia magnética a la que se sometió Trump en octubre, y de la que se desconocía de qué fue. También difundió una declaración de Sean P. Barbabella, médico del presidente.

La declaración señala que, como parte de los exhaustivos realizados a Trump, se le aplicó una prueba de diagnóstico por imagen, o resonancia magnética, “porque los hombres de su grupo etario se benefician de una evaluación profunda de su y abdominal”.

De acuerdo con Barbarella, se trató de una resonancia de carácter “preventivo” para confirmar la salud del mandatario y que “mantiene su vitalidad y funciones a largo plazo”.

Los resultados de la prueba, señala el documento, son “perfectamente normales. No hay evidencia de estrechamiento arterial que dificulte el flujo sanguíneo o anomalías en el o los vasos principales. Las cavidades cardíacas tienen un tamaño normal, las paredes de los vasos parecen lisas y sanas, y no hay signos de inflamación ni coagulación. En general, su sistema cardiovascular muestra una salud excelente”.

También la arrojó resultados “perfectamente normales. Todos los órganos principales parecen estar muy saludables. Todo lo evaluado funciona dentro de los límites normales, sin preocupaciones agudas o crónicas”.

En resumen, señala el médico, la “extensiva evaluación… confirma que el presidente Trump goza de una general excelente”.

Trump había dicho que publicaría los resultados de la resonancia magnética, tras insistir en que fueron “perfectos”, aunque señaló que no tenía “idea” de en qué parte de su cuerpo se realizó la resonancia magnética.

“Fue solo una resonancia magnética”, dijo. “¿Qué parte del cuerpo? No fue el porque hice una prueba cognitiva y la pasé con éxito”.

