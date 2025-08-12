Más Información

México extradita a EU a 26 reos de alto riesgo; son acusados de narcotráfico y crimen organizado

México extradita a EU a 26 reos de alto riesgo; son acusados de narcotráfico y crimen organizado

Detienen a 27 presuntos integrantes del CJNG en Aguascalientes; embajada de EU destaca capacitación del FBI

Detienen a 27 presuntos integrantes del CJNG en Aguascalientes; embajada de EU destaca capacitación del FBI

SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad

SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad

Narcotráfico e impunidad, los retos clave en derechos humanos en México: Departamento de Estado de EU; presenta su informe anual

Narcotráfico e impunidad, los retos clave en derechos humanos en México: Departamento de Estado de EU; presenta su informe anual

“La mancha púrpura más grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

“La mancha púrpura más grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; “Es tiempo de mujeres en el mundo entero”, afirma

Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; “Es tiempo de mujeres en el mundo entero”, afirma

SRE se reúne con hermanos mexicanos detenidos en Alcatraz Alligator; caso contribuirá a fortalecer asistencia consular, afirma

SRE se reúne con hermanos mexicanos detenidos en Alcatraz Alligator; caso contribuirá a fortalecer asistencia consular, afirma

FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

Washington, más insegura que la CDMX, responde Sheinbaum a Trump; la capital no es la peor del mundo, rechaza

Washington, más insegura que la CDMX, responde Sheinbaum a Trump; la capital no es la peor del mundo, rechaza

Gobierno de Trump reporta más de 300 mil indocumentados arrestados desde enero; "se acabaron las liberaciones"

Gobierno de Trump reporta más de 300 mil indocumentados arrestados desde enero; "se acabaron las liberaciones"

Policías tablean a detenido en Chiapas; Secretaría de Seguridad Pública ya investiga identidad de los responsables

Policías tablean a detenido en Chiapas; Secretaría de Seguridad Pública ya investiga identidad de los responsables

Presas del Valle de México se recuperan de la sequía tras fuertes lluvias; están al 64.90% de almacenamiento

Presas del Valle de México se recuperan de la sequía tras fuertes lluvias; están al 64.90% de almacenamiento

Los abogados de solicitaron este martes a un juez de la corte suprema autorización para que el expresidente brasileño deje la prisión domiciliaria y se realice una serie de en un hospital.

El exjefe de Estado (2019-2022) está confinado desde la semana pasada en su residencia en Brasilia, por violar una de uso de redes sociales en el marco del juicio que enfrenta por presunta intentona golpista.

Los abogados citaron en la petición el "actual cuadro de salud" de Bolsonaro, que aún sufre las consecuencias de una puñalada que recibió en 2018, con problemas gástricos y hospitalizaciones recurrentes.

Lee también

Según el texto, el expresidente ultraderechista, de 70 años, tiene "síntomas de reflujo e hipo" crónicos y debe ir a un hospital en Brasilia para realizarse exámenes, incluyendo una endoscopia del tracto intestinal.

Las pruebas deben hacerse el 16 de agosto, y Bolsonaro podría necesitar permanecer unas ocho horas en el hospital. No descartan que los médicos recomienden acciones adicionales.

Bolsonaro, la "manzana de la discordia" entre Trump y Lula

Bolsonaro enfrenta un juicio ante el Supremo Tribunal Federal acusado de conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente.

Lee también

Además, es objeto de una investigación por obstrucción judicial, que se desprende de la campaña que su hijo, el diputado adelanta en Estados Unidos para que la Casa Blanca presione a las autoridades brasileñas en favor de su padre.

En represalia al juicio contra su aliado, el presidente estadounidense, , ordenó aranceles de 50% a las importaciones brasileñas, mientras su gobierno impuso sanciones al juez que lleva el caso, Alexandre de Moraes.

Debido a la presunta obstrucción judicial, desde mediados de julio el excapitán del Ejército está obligado a llevar una , y le está prohibido expresarse en redes sociales.

Lee también

El 4 de agosto Moraes ordenó la prisión domiciliar de Bolsonaro por incumplir esa última prohibición. Desde entonces, con excepción de sus abogados y familiares cercanos, toda visita a su residencia quedó proscrita, salvo previa autorización.

El juez aún no ha respondido a un pedido presentado la semana pasada para revocar la prisión domiciliar del expresidente, que sus abogados denuncian como "".

Consultada sobre el nuevo requerimento para acudir al hospital, una fuente de la corte suprema dijo a la AFP que "no hay fecha" prevista para una decisión.

Lee también

Inhabilitado a presentarse a elecciones hasta 2030, Bolsonaro puede enfrentar unos 40 años de cárcel por el juicio en curso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Vivienda del Bienestar: Paso a paso para registrar tu solicitud de casa del gobierno, requisitos y documentos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar: Paso a paso para registrar tu solicitud de casa del gobierno, requisitos y documentos

Visa americana/ iStock/ sasimoto/PeopleImages

Visa americana: ¿Quiénes ya NO podrán evitar la entrevista consular desde septiembre de 2025?

Visa americana/ iStock/AndreaAstes

Visa de turista B1/B2: ¿Qué actividades están prohibidas en Estados Unidos aunque tengas visa?

Vuelos baratos/ iStock/

¿En qué temporada viajas? Estos son los meses ‘más baratos’ para volar en avión

Halloween/iStock/ gorodenkoff

¡Qué miedo! Atracciones para disfrutar el Halloween en Kissimmee, Florida, este 2025