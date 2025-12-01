"The Vet Business Forum", el evento de Royal Canin que busca impulsar la salud y el bienestar animal

El pasado 20 y 21 de octubre se llevó a cabo en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, el "Vet Business Forum"; un evento impulsado por la marca líder en el mercado de mascotas, Royal Canin.

Este foro fue un espacio diseñado para impulsar la salud y el bienestar animal a través de la colaboración entre asociaciones, conferencistas, empresas y miembros activos de la comunidad veterinaria y contó con la participación de alrededor de 400 profesionales en salud animal.

El objetivo principal de las actividades llevadas a cabo durante los dos días que duró el evento, fue brindar herramientas a los médicos veterinarios en áreas de gestión de su clínica, el manejo financiero, la rentabilidad y principalmente, el manejo de gente. Todo bajo la premisa de que si un veterinario está bien, eso se verá reflejado en las mascotas y en la satisfacción de los tutores.

Alrededor de 400 profesionales de la salud animal participaron en este foro. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

En palabras de Fabiola Rocha, Gerente de Comunicación Científica en la empresa: "nosotros como Royal Canin nos estamos aliando con otras empresas, que les llamamos nuestros partners, precisamente para hacer todo ese ecosistema de bienestar y salud para las mascotas...para eso es este evento. Nosotros estamos haciendo el Vet Business Forum para que los veterinarios se lleven toda esa información, la puedan aplicar a sus clínicas y esto llegue a sus pacientes, a los tutores de las mascotas y que al final pues estemos haciendo este mundo mejor para las mascotas".

Royal Canin contó con la participación y presencia de diversos representantes de asociaciones para el bienestar animal. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

El futuro tiene cuatro patas: la categoría PetCare en el mercado mexicano

En los últimos años, el papel que han tomado las mascotas en los núcleos familiares de la sociedad mexicana y del mundo, han hecho que cambie de manera importante la industria dedicada al bienestar de los animales.

En este sentido, se ha visto cómo las relaciones dueños o tutores y mascotas cambian a una modalidad mucho más "emocional", por lo que las marcas y los servicios veterinarios, para lograr una aproximación adecuada, han tenido que considerar esta evolución.

"Hoy el tutor está muy interesado en que los servicios y productos estén a la altura de las necesidades de las mascotas", comentó Nicolás Turino, Director de Asuntos Corporativos en Royal Canin.

Nicolás Turino, DIrector de Asuntos Corporativos en Royal Canin. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

"Esta evolución que mencionaba también está generando que las empresas de alguna manera se tornen mucho más innovadoras. Los tutores nos están poniendo ante la responsabilidad de dar soluciones nutricionales mucho más individualizadas.Y eso nos obliga a nosotros a traer respuestas de alto nivel y de alta especificidad con respecto a la mascota que nutrimos.Y por otra parte, para abordar mucho mejor todo este ecosistema, son indispensables las alianzas" agregó el Director de Asuntos Corporativos.

El rol educativo de las marcas y los veterinarios

De acuerdo con Turino, el principal reto compartido entre marcas y médicos veterinarios actualmente, es educar y concientizar a los tutores. Se busca promover la medicina preventiva y reforzar la importancia de visitas regulares al veterinario, no solo en situaciones de urgencia.

Por ello, la marca trabaja constantemente en identificar y comunicar los “Golden Moments” del ciclo de vida de una mascota, como primeras vacunas, esterilización, cambio de etapa, entre otros; reforzando la relación tutor–veterinario.

Royal Canin considera esencial posicionar al veterinario como la autoridad principal en salud animal, no solo en nutrición, actuando como un mediador educativo y ofreciendo programas y eventos de formación continua para la comunidad veterinaria.

Plática "El futuro tiene 4 patas: la categoría PetCare en el mercado mexicano". Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Iniciativas y programas de formación, gestión y bienestar del personal veterinario

Para lograr estos objetivos, Royal Canin impulsa eventos globales y locales que fomentan la excelencia veterinaria, como el "Vet Symposium" a nivel global, y el "Vet Business Forum" a nivel regional y local.

Estos espacios permiten compartir conocimiento, fortalecer la gestión de clínicas y crear redes entre profesionales del sector.

Asimismo, Turino destaca que se identifican vacíos en la formación académica veterinaria en temas de gestión de negocio, liderazgo y comunicación, por lo que Royal Canin subraya la importancia de fortalecer estas habilidades para mejorar la gestión de equipos y el bienestar emocional de los veterinarios, quienes enfrentan alta presión profesional y social.

Royal Canin se asoció con AMHVet, NexCard SPECTRA, qvet, Pets in the sky, Vetoquinol y AMMeGa para este evento. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Importancia de eventos como el "Vet Business Forum" para Royal Canin

"Royal Canin no sólo es una empresa de nutrición a través de la salud, Royal Canin es una empresa de salud que fomenta el valor del servicio veterinario e intenta proveer a la comunidad veterinaria con herramientas educativas que están claramente identificadas en el programa que estamos proponiendo hoy", afirmó Turino.

Esto hace que este tipo de eventos ganen relevancia entre la comunidad que busca el bienestar animal, ya que permiten:

Conectar directamente con los profesionales de la salud animal.

Generar sinergias con otras empresas alineadas al propósito de bienestar animal.

Reforzar la posición de Royal Canin como una empresa de salud, no solo de nutrición, comprometida con el desarrollo científico y educativo del sector veterinario.

